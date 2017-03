Har mycket att lära sig Foto: Jim Cole

Det är ingen hemlighet att Donald Trump inte har någon erfarenhet av politik.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Men han har inte heller någon erfarenhet av att leda ett komplicerat system som den amerikanska regeringen.

Om man t ex jämför med utrikesminister Rex Tillerson så har denne som tidigare chef för Exxon Mobil, ett av världens största företag, en erfarenhet av t ex rekrytering och ledningsarbete som Trump saknar.

New York Times har i en mycket talande artikel gått igenom hur Trump rekryterat till Vita huset:

If Mr. Trump appears more eager than past presidents to bring in longtime associates with limited Washington experience, friends said, it stems partly from his background of four decades at the helm of a closely held family business, with no experience in public service.

(Om Mr Trump verkar mer angelägen än tidigare presidenter att ta in personer han tidigare haft kontakt med länge men som har begränsad Washington- erfarenhet så beror det delvis på hans bakgrund av fyra decennier vid rodret för ett familjeföretag som han styrt enväldigt.)

Trumps reality-TV-show The Apprentice har fått en intressant fortsättning: Lärlingen i Vita huset.