När coronapandemin bröt ut började planerad vård att ställas in. Enligt siffror från kvalitetsregistret SPOR minskade mängden planerade operationer med 70 procent mellan mitten av mars och påsken i april. Nästan 100 000 operationer ställdes in under våren och sommaren på grund av pandemin. Allt från ledprotesoperationer som kan minska smärta till starroperationer, som många äldre behöver när de får sämre syn, har skjutits på framtiden.

Pandemin förstärkte dock bara vad som länge har varit en av svensk sjukvårds akilleshälar: långa väntetider. Även när smittspridningen avtog fortsatte köproblemen. Nästan hälften av alla patienter har nu fått vänta längre på behandling än den lagstadgade vårdgarantins gräns på 90 dagar. Läget är särskilt illa i Norrbotten och Värmland, där nästan två tredjedelar av alla patienter har fått vänta längre än 90 dagar. Skillnaderna mellan regioner är den största ojämlikheten i svensk sjukvård.