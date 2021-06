USA har under lång tid spenderat omfattande resurser på att undersöka rapporter om ufon, ”oidentifierade luftburna fenomen”, och på att söka efter potentiellt liv på andra planeter. Under 2007, till exempel, satsade den amerikanska försvarsmakten 22 miljoner dollar på att undersöka ufo-rapporter.

Under de senaste veckorna har amerikanska medier också ägnat stor uppmärksamhet åt ufon, i väntan på en kongressrapport på samma tema som förväntas presenteras i sommar.