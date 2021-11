Lite längre in i Toscana, närmare bestämt i kommunen Greve in Chianti ligger ännu en svenskägd vingård; Terreno. De har längre historik än MonteRosola, men likheterna är många. Terreno köptes upp av storfamiljen Ruhne under sent 80-tal. Vinet fanns, men gjorde kanske inget större avtryck. Många droppar vin har runnit under broarna sedan starten. Idag har Sofia Ruhne, en av döttrarna i familjen, tagit över ledarskapet och är även djupt delaktig i själva vinproduktionen. Hennes arbete är imponerade och känns i vinerna. Mycket tack vare ett större fokus på vingårdarna, som nu också har kommit upp i en mer aktningsfull ålder. Frukten lyfts fram och har ett tydligt avtryck i Chianti Classico. Svensk precision och noggrannhet möter det lite vilda och bångstyriga i den krävande druvan sangiovese. En mycket lyckad kombination.

Vi åker tillbaka till Sverige. Letar oss långt norrut, hela vägen till Umeå. Här odlas inte vin. Däremot har man ett kallt klimat. Inte helt olikt det i Quebec, Kanada, där man sedan 90-talet gjort ett sött vin på fryst äppelmust, en så kallad iscider. Så varför inte göra samma sak i Sverige, tänkte entreprenören Andreas Sundgren. Några få misstag, gott om mod och ett antal år senare är idag Brännland Iscider ett aktat namn med export runt om i världen.

Det sägs att ett äpple om dagen ska hålla doktorn borta. Bara det inte håller de envisa, ambitiösa och modiga entreprenörerna borta så säger vi väl skål för dem! Länge leve entreprenören.