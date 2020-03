Lånen påstås sänka din ränta – kan öka skulder

Lena, 51, sitter i köket och tittar in i kameran med knäppta händer. En elegant sjal vilar över axlarna. Enligt reklamen har hon tjänat in sex tusenlappar i månaden genom att samla sina dyra sms-lån via en av Sveriges växande skara låneförmedlare – Advisa.

– Det här blev väldigt bra, säger hon till läsaren.