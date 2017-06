”Lånefesten skapar tillväxt, inte flyktingvågen”

Foto: Fredrik Sandberg/TT

REPLIK | INVANDRING

Professor Bo Rothstein är mycket överraskad över den starka tillväxten i Sveriges ekonomi jämfört med övriga nordiska länder. Han härleder detta till enbart en förklaringsfaktor, den svenska tsunami-vågen av invandrare hösten 2015 och kreerar det oegentliga begreppet som han kallar för ”ofrivillig keynesianism”.

Keynesianism brukar som Rothstein mycket riktigt påpekar avse offentliga investeringar och ökade utgifter som en motor i ekonomin, vilket rent faktiskt innebär avsiktliga finans- och penningpolitiska åtgärder, för att stimulera ekonomin i lägen med lågkonjunktur eller stagnation.

Just nu är det väldigt populärt att framhålla hur stark tillväxten är i Sverige, till exempel att den är mycket större än våra grannländer. Att tillväxten har varit stark i Sverige under 2016 och början av 2017 är odiskutabelt och det har skapat stabila statsfinanser. Men, vad är det som är de egentliga orsakerna till tillväxt?

Svaret är att orsakerna är många, och att det finns komplexa samband som inte låter sig reduceras till ett enda orsak-verkan samband. Betydelsen för tillväxten av invandringen i Sverige är, i motsats till vad Rothstein påstår, ganska obetydlig. Istället finns det en annan stark förklaringsfaktor till den höga svenska tillväxten och det är den så kallade ”lånefesten”.

Sedan två år tillbaka är Sveriges styrränta en minusränta. Det låga ränteläget gör att allmänheten lånar pengar billigt till lägenhetsspekulationer, bil- och båtköp, aktieköp, semesterresor etc. Även företagen utnyttjar den låga räntan och finansmarknaderna snedvrids. Att minusräntan nu har funnits under två år är en besvärande omständighet och det kommer upprepade varningar från olika internationella organ om att tillväxten under den närmaste framtiden kan brytas i en skarp nedgång, bland annat därför att objekten på bostadsmarknaden är övervärderade. Poängen är emellertid att det är den föreliggande lånefesten som i hög grad driver den BNP-tillväxt som Rothstein räknar på. Lånefest och hög tillväxt är en giftig cocktail för ekonomin.

Det framträder ett helt annat perspektiv när man granskar ett annat mått på ekonomisk aktivitet, inflationen. Inflationen mäts vanligen med konsumentprisindex (KPI) och om vi följer den definitionen visar det sig att Sverige har haft en mycket obetydlig inflation sedan 2012 (https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm). Situationen kan närmast beskrivas som stagnation. Under det sista året har inflationen ökat något från en nollnivå upp till strax under 2 procent. Det har alltså varit en mindre ökning av inflationen den senaste tiden. Kan flyktingströmmarna förklara denna ökning?

Som bekant har Riksbanken kämpat med alla tillgängliga penningpolitiska medel för att få upp inflationen. Detta kan hypotetiskt ha påverkat situationen, men det tycks inte vara varken Riksbankens åtgärder eller flyktingströmmarna till Sverige som har haft starkast påverkan på inflationsökningen. Rothstein väljer att jämföra med våra närmaste grannländer. Låt oss göra detta när det gäller inflationsutvecklingen. Utvecklingen i Danmark, Finland, Tyskland liksom Sverige, följer i stort sett OECD:s inflationskurva, med något ökande inflationstal det senaste året. Danmark och Finland ligger något lägre än Sverige för tillfället. Vad är det som gör att Sverige ligger så nära OECD:s inflationsutveckling?

Sverige ligger 0,5 procent under OECD:s genomsnitt. Jo, den svenska ekonomin har över tid blivit allt mer integrerad med vår närmaste omvärld, det vill säga med ovan nämnda OECD länder. Mer än 50 procent av vår ekonomi styrs idag av denna omvärldsvariabel. Stagnationstrycket från vår omvärld har varit starkt sedan 2012, men är just nu lite mindre.

Kan det nu vara så att den lilla skillnad som finns mellan Sverige och Finland respektive Danmark i inflationshänseende (i dagsläget ca 0,8–1,0 procent mindre i dessa grannar) beror på att Sverige fick en större flyktingvåg än våra närmaste grannländer? Tja, det är tänkbart att Sverige fick en liten injektionskick av flyktingvågen i den i övrigt stagnerande prisutvecklingen.

Men, injektionen har en konkurrerande förklaringsfaktor, nämligen det starkt ökade bostadsbyggandet i Sverige. Sveriges bostadspriser fortsätter dessutom att öka i mycket snabbare takt än inflationen, vilket är ett anmärkningsvärt problem som ytterligare driver inflationen.

Till saken hör också att antalet asylsökande i Sverige sedan ett år tillbaka är mycket lägre än 2014 och att den tsunamiliknande vågen av flyktingar hösten 2015 nu är utjämnad. Om vi räknar ett genomsnitt från 2015 till sommaren 2017, är antalet asylsökande under hela den perioden, i nivå med år 2014.

Efter denna genomgång blev det inte så mycket kvar av Rothsteins ”ofrivilliga keynesianism”. Istället är det en skriande brist på offensiva och framtidsinriktade investeringar som präglat Sverige den sista tiden. Sverige hanterade flykting-tsunamin utan någon vilja till investeringar, annat än det som var absolut nödvändiga i den akuta situationen. Detta skapade en tudelad arbetsmarknad där utrikes födda har svårt att få arbete, medan inrikes födda har lätt att få arbete. Ofrivilligt, i den meningen att Sverige reagerade för sent på det akuta problemet, men inte keynesianism.

Finanspolitiken är inriktad på att spara av på statsskulden, istället för att lånefinansiera lönsamma investeringar i till exempel jobbskapande åtgärder för nytillkommande flyktingar, upprustning av försvaret, satsningar på infrastruktur, med mera. Sådana satsningar kunde ha utgjort keynesianism.

Rune Wigblad

professor i företagsekonomi inr. industriell ekonomi, Strömstad akademi

lärare vid Högskolan i Skövde

