Öppnar för att riva NKS-avtalet: ”Orimliga kostnader”

”Det var nytt för mig att det kunde bli så här dyrt. Det är helt orimliga kostnader”, säger finanslandstingrådet Irene Svenonius (M). Foto: Lars Pehrson

SvD förtydligar: Osäker kostnad för sjukhusdörr Enligt uppgifter till SvD från muntliga källor som refererar till interna hemliga dokument, kommer det att kosta närmare 1,2 miljoner att bygga om en nödutgång till en vanlig dörr på Nya Karolinska. Detta dementeras dock av projektbolaget Swedish Hospital Partners, som i stället anger att motsvarande dörrbyte enligt det preliminära förslag som finns skulle landa på 600 000 kr. Eftersom man inte förhandlat färdigt med landstinget är det idag dock ingen som vet exakt vad den nya dörren kommer att kosta, säger SHP:s vd Ulf Norehn. Från landstingslednings sida säger man att tjänstemän har bekräftat att ändringarbetet för en sådan dörr kommer att kosta nära en miljon kronor.

Efter att landstingets egna tjänstemän analyserat kostnaderna för den långa lista av ändringar och tilläggsarbeten som SvD presenterat ett axplock från, drar nu landstingsledningen i handbromsen.

Man kommer att pausa alla vidare ändringar som inte är nödvändiga för en säker vård, med omedelbar verkan och fram till den 20 december då Stockholmslandstinget formellt övertar sjukhuset. Från detta datum ska också alla kommande tilläggsarbeten konkurrensutsättas. Det säger finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) när vi träffas på Nya Karolinska.

Dessutom vill landstinget snarast omförhandla avtalet som rör enklare småjobb på sjukhuset, exempelvis att fixa nya eluttag och sätta upp hyllor. För detta ska det finnas en fast prislista.

Annons X

Det är helt orimliga kostnader, exempelvis bortåt en miljon för den berömda dörren.

– De flesta av siffrorna som nämnts har bekräftats av våra tjänstemän. Det var nytt för mig att det kunde bli så här dyrt. Det är helt orimliga kostnader, exempelvis bortåt en miljon för den berömda dörren. Dessutom är det direkt stötande med de höga administrativa avgifter som läggs ovanpå byggkostnaderna. De är inte rimligt och motsvarar inte en kostnad hos motparten, säger Irene Svenonius.

”Jag älskar detta sjukhus, men som kund är vi inte nöjda med dessa kostnader”, säger Irene Svenonius. Foto: Lars Pehrson

Hon är påtagligt upprörd över att Swedish Hospital Partners (SHP) tolkat och tillämpat avtalet som man gjort.

– Jag älskar detta sjukhus, men som kund är vi inte nöjda med dessa kostnader. Som stor leverantör till offentlig sektor måste man ha en etisk och moralisk kompass i sin prissättning och inte ta ut ockerpriser för att göra ändringar. Jag vill ha en tillnyktring från SHP:s sida, att de har en rimlig prissättning. Jag hoppas också att de förstår att vi menar allvar med att kommande arbeten ska utsättas för konkurrens, säger hon.

Men hur kunde landstinget skriva under ett så ofördelaktigt avtal 2010?

– Jag förutsätter att man var medvetna om detaljerna, men man trodde väl att det bara skulle bli ändringar på marginalen.

Irene Svenonius är bekymrad över att landstinget och SHP inte vårdat ett respektfullt samarbete när man har ett så långsiktigt gemensamt avtal.

– Vi arbetar för skattebetalarna och patienterna och jag förväntar mig att ett så stort bolag har samma målbild och bidrar i det arbetet och tar ansvar för en rimlig prissättning. De måste vårda sina relationer med oss som kund eftersom det handlar om skattepengar.

Irene Svenonius vill omförhandla NKS-avtalet och stänger heller inte dörren för att säga upp avtalet med projektbolaget Swedish Hospital Partners. Foto: Lars Pehrson

Men det finns ju kritik mot att ni gått för mycket hand i hand med projektbolaget?

– Vi har varit snälla och har velat gå in med samma avsikter och har trott gott om en partner. Men man måste ha respekt för varandras roller och inse att vi är två starka jämbördiga partners. Jag vill ha ett respektfullt samarbete med SHP med det bygger på att de också bjuder till. SHP vill marknadsföra OPS-lösningar, men då kan man inte sätta priser som dränerar pengar från skattebetalarna, då underminerar man OPS som affärsmodell.

SHP hävdar att de under lång tid bjudit in landstingsledningen till samtal om NKS-avtalet som kostar 61,4 miljarder fram till 2040. Men det förnekas bestämt av landstingsledningen. Någon sådan inbjudan har aldrig kommit. Däremot säger nu Irene Svenonius att hon redan under hösten vill förhandla fram ett nytt avtal med projektbolaget SHP.

– Det pågår ett analysarbete av våra tjänstemän om vad som är bäst att göra i det här läget. Och där väjer vi inte för något alternativ, inte ens en uppsägning av avtalet. Jag måste alltid jobba för den bästa affären för Stockholmarna, mitt intresse är inte att företräda SHP. De får ha sina intressen men de måste också tänka på att en arg beställare inte är till deras fördel.