Spelarna isoleras under landslagssamlingen

Nästa vecka samlas herrlandslaget i Stockholm för att förbereda sig inför Nations League-matcherna hemma mot Frankrike (5 september) och Portugal (8 september). För spelare, ledare och personalen runt omkring dem blir det en annorlunda samling.

Efter att coronapandemin bröt ut och stoppade i princip all idrott har Uefa tagit fram "Return to Play"-protokollet som styr hur fotbollen ska skötas under pandemin.