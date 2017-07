”Landsbygden bör inte vara statens ansvar”

Foto: Christine Olsson/TT

I januari i år kom den parlamentariskt sammansatta så kallade landsbygdskommittén med sitt slutbetänkande till landsbygdsministern Sven-Erik Bucht. Där finns bra förslag. Inte minst att med inspiration från Norge avskrivna studielån för akademiker som efter avslutade studier väljer att bo och arbeta i glesbygd. Men slutbetänkandet innehåller framför allt en lång rad förslag som åter ger staten kontrollen över landsbygden. Det finns anledning att vara djupt skeptisk till detta, för det bygger på en i långa stycken felaktig historietolkning och grund analys.

Lösningen är inte att åter ge den svenska staten makten över den regionala utvecklingen! I stället måste kommuner och regioner få mer makt – och verktyg – att skapa förutsättningar för lokal och regional utveckling. Den svenska staten har under mer än hundra års tid visat sig oförmögen att driva en landsbygdspolitik som fått människor att känna att där finns livsmöjligheter, även om man inte vill arbeta inom traditionella yrken med tynande arbetsmarknad. Finns det någon anledning att tro att staten kommer att klara detta bättre i framtiden? Vi ser inga skäl att tro det. Därför vädjar vi om eftertanke och klok analys av de förslag från landsbygdskommittén som just nu är under process för att bli lagar och övrig konkret politik. Samtidigt ser vi ljust på den svenska landsbygdens möjligheter, om den lokala förankringen av landsbygdspolitiken tas på allvar i kombination med en ordentlig analys av förutsättningarna.

Att åka över gränsen från Sverige till Norge är som att uppleva att någon tänt lampan. Att åka åt andra hållet är då att uppleva det motsatta, alltså att någon släckte ljuset. Det är givetvis tydligt när det är mörkt ute, men skillnaden mellan hur den norska och svenska landsbygden ser ut är nästan ännu mer slående i dagsljus. I Norge bor folk överallt, och standarden är kort sagt högre. Det syns att människor i Norge får lån i banken för att bygga och underhålla hus också på landsbygden.

Den svenska och norska landsbygden gick skilda vägar redan från 1900-talets början. Medan den norska landsbygden var central i det nyss självständiga Norges självbild och identitet som en egen nationalstat, började svenska politiker alltmer aktivt sträva efter att människor skulle flytta till städernas och bruksorternas industrier.

Kontentan av denna politik blev dock att ”resursutmattningen” inleddes på svensk landsbygd, medan den norska landsbygden istället sågs som ryggraden i det nyblivna landets strävanden att bygga den nationella identiteten. Någon gång under 1950-talet blev den svenska landsbygdens problem så uppenbara att staten såg sig tvungen att göra något mer kraftfullt. Idén om municipalorten var väckt. En lång rad småorters centra revs nu för att ge plats för det fyrkantiga torget, med det nybyggda kommunhuset, polisen, Folkets Hus, Ica:n och Konsum, ett par klädaffärer och ett café runt torget. Att detta projekt i historiens obarmhärtiga ljus så tydligt blev ett misslyckande torde vara uppenbart för alla. Dels var det feltänkt, dels var det för litet och kom för sent.



Nästa drag från staten blev att från någon gång under 1970-talet lägga över hela ansvaret för landsbygden och regionala frågor på kommunerna och landstingen – utan att skicka med de verktyg som norska kommuner och regioner hela tiden haft. Som rätten för kommuner att få del av de resurser som gruvor, vattenkraft mm skapar i deras kommuner. Eller att få tillgång till nybakade akademiker som lockas till landsbygdskommunerna med avskrivning av studieskulder som lockbete. Felet med regionaliseringen av den regionala utvecklingen var alltså inte regionaliseringen i sig, utan att verktygen inte skickades med.

Vägen framåt handlar alltså om att utveckla istället för att avveckla regionernas och kommunernas ansvar och förmåga att arbeta med regional utveckling. I det arbetet finns det några saker som är särskilt viktiga att ha med sig som övergripande perspektiv:

• Landsbygd är egentligen ett alldeles för omfattande begrepp. Det är för det första snarare tätorterna som uppvisar minskande befolkning än den rena landsbygden. För det andra finns ett antal landsbygdsområden som genom gruvor, turism, och nätverk av småföretag faktiskt är välmående ur de flesta perspektiv. För det tredje är det viktigt att skilja på olika sorters landsbygd; där ryms alltifrån storstadsnära landsbygd till ren glesbygd.

• Att ungdomar vill flytta in till stan för att plugga och hitta livspartner är viktigt att bejaka. Den politiska uppgiften ligger istället i att skapa de förutsättningar som gör att dessa ungdomar sedan både vill överväga och får möjlighet att flytta ut på landsbygden igen, om de så vill.

• Att resa genom Norge visar så tydligt och brutalt i all sin skönhet hur central roll lantbruket har för att göra en bygd vacker, till en plats där människor kan känna frihet. Detta samtidigt som lantbruket genererar en ekonomisk ryggrad till sina bygder, genom att ge hantverkarna och andra näringsidkare och anställda en bas att jobba med. Lantbruket har alltså en nyckelroll också i ett framtidsinriktat samhälle. Att lantbruket dessutom ger möjligheter till närodlad mat och är en av nycklarna till ett hållbart kretsloppssamhälle förstärker bara denna slutsats.

• Allt tal om Norge som förebild till trots måste den svenska regionala utvecklingen bryta egen mark. Det går inte, och det är heller knappast önskvärt, att skapa en norsk landsbygd i Sverige. Viktigt är också att veta att den norska landsbygdspolitiken och inte minst dess stöd till lantbruket idag utsätts för allt hårdare kritik i Norge. Också i Norge pågår dessutom urbaniseringen, och den traditionella landsbygdspolitiken där kommer inte kunna vända den utvecklingen.

I stället handlar vägen framåt om att se att urbaniseringens grundkrafter handlat om att staden erbjudit arbetstillfällen och upplevda livsmöjligheter för människor. I takt med att arbetstillfällen allt mindre är knutna till en fysisk närvaro i staden finns stora möjligheter att göra landsbygden till en lockande plats att bo och arbeta på – förutsatt att människor upplever att landsbygden också erbjuder goda livsmöjligheter i övrigt. Med ett starkt politiskt engagemang för detta, och där rötterna är fast förankrade i de lokala förhållandena, finns goda skäl att se ljust på den svenska landsbygdens framtid.

Lars Vikinge

ordförande Centerpartiet i Linköping

Göran Gunnarsson

regionråd för Centerpartiet i Region Östergötland

Lars Vikinge och Göran Gunnarsson Foto: Oskar Lürén/Linköpings kommun, Staffan Gustavsson/Redakta