Det var en så idyllisk tid. Statsministern promenerade mellan regeringskansliet och riksdagen, det maskinskrivna talet i hand. Om det blåste kallt över Riksbron kanske han hade sin väl ingångna rock, den gamla homburgerhatten, vänliga människor nickade, inga livvakter.

Vi som arbetade i kansliet promenerade ut och in utan id-kort och utan problem ända in i det allra heligaste, själva ledningscentralen där statsministern och hans medarbetare satt. Ja, det hände till och med att allmänheten utan vidare promenerade in. Det är 60-tal och Sverige är en lagun innanför världshavet.