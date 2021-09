1998 infördes ett totalförbud mot abort i El Salvador under det konservativa partiet Arena:s regim, ett förbud som fortfarande inte upphävts varken under vänsterpartiet FMLN:s eller det nuvarande populistiska partiet Nuevas Ideas styre och som hela tiden stötts av katolska kyrkan. Straffet för abort är fängelse i 2–8 år. Men abortförbudet misstänkliggör alla kvinnor, även de som fått missfall eller andra komplikationer under graviditeten kan anklagas för ”allvarligare fall av mord”, ett brott som kan ge mellan 30 och 50 års fängelse.

Ett av dessa horribla fall är Teodora del Carmen Vásquez, som 24 år gammal miste sitt barn i nionde månaden, moderkakan hade lossnat. Trots att hon ringde fem gånger till polisen kom de inte. Det är tydligen polisen man ska ringa till i El Salvador, inte sjukvården, för att bevisa att man inte försökt göra abort. Det hjälpte inte. Teodora dömdes till 30 års fängelse för mord. I fängelse lärde Teodora så småningom känna sjutton andra kvinnor som liksom hon dömts till 30 år fängelse för mord efter att ha förlorat sina barn på grund av våldtäkt, misshandel eller olycksfall. Tillsammans bildade de organisationen ”De sjutton” som så småningom blev 24 med Teodora som talesperson. Utanför fängelset bildades även en stödgrupp för dem och för kravet på fri abort.