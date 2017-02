Parodier: Länder vill vara "näst bäst" efter Trumps USA

Foto: AP

De olika ländernas hälsningar har listats på sajten everysecondcounts under frågan ”Who wants to be second”, eller ”Vem vill bli tvåa”.

Först ut bland alla länder som skickat hälsningar till Trump är Nederländerna. I tv-showen ”Zondag met Lubach” (Söndag med Lubach) uppmanades den amerikanska presidenten att sätta Nederländerna tvåa.

Det är en parodi på Trumps installationstal där han poängterade ”America first” (Amerika först) och att USA:s intressen alltid ska ses över först.

Ett klipp från showen lades ut på nätet och blev snabbt en viral succé.

Annons X

Tyskland var snabba med att hänga på och konstaterar i sin video att allt visserligen är orange i Nederländerna, men att Tyskland är betydligt bättre och borde komma tvåa.

Även Schweiz har gjort med en video.

Liksom Italien.

Bland de nordiska grannländerna var Danmark först ut.

Följt av Finland som konstaterar att benämningen ”De tusen sjöarnas land” är egentligen ”fake news” eftersom det finns många fler. Finlands bidrag som gjorts av finska Yle försöker också motivera Trump att välja landet eftersom man är bra på att bygga murar – eller staket för att stoppa drogsmugglande älgar. De är ”bad hombres”.

Men det är inte bara Europa som vill vara med och i tävlingen.

Och det finns ännu fler mer fantasifulla förslag.