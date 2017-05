Länder vill hålla liv i kraschat avtal

Frihandelsavtalet TPP skulle ha blivit det största regionala handelsavtalet i historien. USA drev på för att få igenom avtalet under tidigare presidenten Barack Obama. Avtalet hade förhandlats i flera år, men USA:s nuvarande president Donald Trump såg TPP som ett hot mot amerikanska jobb och drog sig ur under sin första vardag efter det att han svurits in.

I avtalet ingick USA, Kanada, Mexiko, Chile, Peru, Nya Zeeland, Australien, Singapore, Malaysia, Brunei, Vietnam och Japan.

Fakta: Business Insider, New York Times.