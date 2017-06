Låna gärna av grannen – men betala för dig

Om du vill låna grannens cirkelsåg är att det bättre att betala en slant. Det tjänar alla på – i långa loppet, visar forskning. Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Det är ofta i garaget, på vinden eller i källarförrådet de står. De där dyra sakerna som inte används så ofta. Det kan vara allt från ett tält, en vedklyv till en exklusiv häcktrimmer. Alla vi andra – vi som behöver, men inte har – vill naturligtvis låna prylarna. Helst gratis, så klart.

Faktum är dock att det är bättre att betala för sig. Det tjänar vi alla på. Det har matematiker vid Carnegie Melon University i Pennsylvania, USA, nu matematiskt bevisat efter att ha räknat ut vilken påverkan på samhället olika typer av delningsekonomier har.

Tänk dig, skriver New Scientist, att några få personer i en stad har en cirkelsåg som mestadels står oanvänd i källaren.

Det mest optimala för samhället vore om de mest populära personerna har sågarna, eftersom de har flest vänner och därför kan låna ut sågarna till flest personer.

Men om utlåningen är helt gratis finns inget incitament för att detta ska ske, konstaterar forskarna. De populäraste personerna har ju flest vänner. Sannolikheten att de själva känner någon med en cirkelsåg är alltså stor. Så varför köpa en dyr såg om man lika gärna kan låna en gratis?

– I det här scenariot blir kostnaden för samhället hög. Alla försöker optimera sin egen situation, men det är långt ifrån vad som är optimalt för samhället som helhet, säger Ariel Procaccia, en av forskarna bakom studien.

Om ägarna däremot får ta betalt för utlåningen, finns också ett incitament att köpa en såg. Och för de populära, som har många vänner, blir incitamentet som allra störst, eftersom de tjänar mest pengar på utlåningen.

Med hjälp av spelteori har forskarna nu lyckats bevisa att de sämsta alternativen för samhället alltid är om invånarna köper fler saker än vad som egentligen behövs, så att de används sällan eller nästan aldrig, eller om sakerna lånas ut gratis.

Oavsett scenario utgick forskarna ifrån att alla har sitt eget bästa för ögonen. Trots det är det alltså bättre att betala en slant för att låna cirkelsågen, häcksaxen eller vad det nu kan vara, eftersom denna kostnad balanseras mot att färre behöver köpa dem.

– Även om ett altruistiskt beteende är en berömvärd egenskap, borde vi inte vara rädda för att be våra grannar och kollegor om kompensation. Detta ökar effektiviteten och gynnar alla i långa loppet, säger Tomasz Michalak vid University of Oxford, till New Scientist.

Fakta: Unga gillar att dela Under 2015 och 2016 använde sig 10 procent av befolkningen av delningsekonomi.

De flesta är 18–29 år och bor i en storstad.

Anledningen till att många är unga beror förmodligen på brist på kapital, men även att de ofta har ett mer flexibelt förhållningssätt.

Källa: Karin Bradley, Finansdepartementet.