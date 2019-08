På sitt förra album ”Lust for life” från 2017 sträckte sig Lana Del Rey efter åtråvärda placeringar på Billboard-listorna. I en samtidens ängslighet samarbetade hon med namn som ASAP Rocky, The Weeknd och Max Martin, som satte hennes vintage-musik i modern kontext. På uppföljaren, hennes sjätte album ”Norman fucking Rockwell” sjunger Lana Del Rey att ”we were so obsessed to write the next best american record”. Och ”Lust for life” lyckades ta sig rakt in på Billboard, men själva låtarna blev aldrig så framgångsrika som man kanske hoppats på. Grammy-priset för årets album gick till Ed Sheeran.

Det skulle visa sig vara en utmärkt grund till ett nytt album. För i bakvattnet av Den Stora Satsningen verkar hon helt och fullt lita på sin egen instinkt, sitt eget språk och sina egna melodier.