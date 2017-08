Lana Del Rey vann över en hel värld

Popmusikens framåtrörelse sker inte i en replokal.

Den utspelar sig vid skrivbordet, vid skolbänken, med referenstyngda grafer och ett minutiöst planerat fyllande av små, små hål i marknaden.

De små hålen utgör tillsammans en gigantisk tom grop.

Lana del Rey upptäckte ett sådant jättehål och annekterade det.

Hon tapetserade om det, möblerade fritt efter något hon såg för sitt inre öga och byggde en alldeles egen marknad kring en ackumulerad värld som ingen annan förstod eller ens verkade ville ha. Just då.

Någonstans började det redan på andra sidan Atlanten med rockorkestrar som Suede och, aningen senare, Coldplay. Multinationella skivbolag skrev kontrakt med dem i mycket tidigare skeden än någon utomstående kände till.

Med all oberoende trovärdighet intakt kunde banden spela sig till en lojal publik och bete sig korrekt enligt den då så viktiga brittiska musikpressens regelverk innan Det Stora Skivbolaget låtsades steppa in i deras karriär vid ett lika väl valt tillfälle.

Samtidigt i den här så kallade britpop-eran gav – och på ett betydligt mer organiskt vis – den så teoretiskt bevandrade Londontrion Saint Etienne ut singeln ”Join our club”.

Få band, om ens något, har så uttalat och medvetet försökt uppnå drömmen att skapa genuina pophits utan att någonsin skrämma iväg den hängivna minoritet som förstår – eller desperat försöker förstå – varenda sampling, vinkning och smal referens som göms någonstans därinne under den glättiga ytan.

Saint Etienne drog det så långt att de kände sig tvungna att skriva just ”Join our club” som förklarade deras ambitiösa tillvägagångssätt.

Foto: Neil Krug

De presenterade sin värld av närodlad geografi samt musik, filmer och litteratur, som något som krävde en ansträngning från lyssnarens sida.

Lana Del Rey förklarar inte vad hon gör så pedagogiskt. I stället skapar hon ett mysterium kring något som det egentligen inte längre ska gå att göra det med: popstjärnan.

Att förbli hemlig, kryptisk och svårtydd men fortfarande lättillgänglig i en digital övervakningsera är nästan omöjligt. Del Rey lyckas så väl med sitt uppsåt att hon ofta framstår som en modern amerikansk Morrissey eller till och med en efterkonstruerad Scott Walker.

Men Lana Del Rey har inte alltid varit Lana Del Rey.

Precis som David Bowie en gång skapade sin utomjordiska glamrockpersona Ziggy Stardust eller, om vi går än längre bak i historien: Bob Dylan, den rollfigur Robert Zimmerman gav sig själv för att kunna och våga regissera rockmusikens gång för all framtid.

Så när Elizabeth Grant från Lake Placid via Connecticut under 00-talets sista år slutade att skapa musik som Lizzy Grant och tog artistnamnet Lana Del Rey var hon inte på något vis vare sig först eller – vilket är viktigare – en mer marknadsanpassad produkt än Bowie eller Dylan.

Och precis som dem hade hon redan experimenterat med andra pseudonymer: Mary Jailer var en av dem.

Hon var exakt lika gammal när hon blev Lana Del Rey som Bowie var när ”The rise & fall of Ziggy Stardust & the Spiders from Mars” kom ut.

I den gigantiska utställningen om David Bowies liv och verk, ”David Bowie is”, som först visades på The Victoria & Albert i Londons Knightsbridge och nu turnerar på muséer världen över, ingick en skrynklig lapp från väldigt tidigt 1960-tal.

Den var täckt med olika autografutkast där Bowie i blyerts testade att heta Bowie istället för David Jones.

Det dröjde mer än ett halvt decennium innan han faktiskt började kalla sig David Bowie men autografen hade han repeterat i nästan sju års tid.

Foto: Neil Krug

När man tror att framåtrörelse i rock är något som sker spontant, av nödvändighet i ett absolut nu och aldrig ska vara det minsta överlagt, så bevisades motsatsen för nästan 60 år sedan. Vi skulle också kunna tala om Little Richards metamorfos – den som mer än något annat inspirerade just Bowie (och Dylan) – från den fattige Richard Penniman, till den flamboyante scenpersonligheten med patenterad vildsinthet. Under rockhistorien har detta skett ständigt – och gör det givetvis fortfarande.

Men när Lana Del Rey klev fram 2010 var det många som ställde sig med armarna i kors.

Som en ung och vacker kvinna som lärt sig rockläxorna av – framförallt – mängder av män möttes Lizzy Grants reinkarnation av kompakt rockjournalistisk motvilja och återkommande anklagelser om autenticitetsbrist och cynism.

Hade man redan då använt ordet appropriering utanför universitetsinstitutioner så hade troligen någon av hennes belackare hävdat att hon stal en manlig framgångsmetod. Få verkade kapabla att tänka utanför rocken; hur exempelvis Norma Jean reste till Hollywood och blev Marilyn med hela världen.

Fyra album senare kan man ändå kalla Del Rey för cynisk, om än på helt andra grunder. Men det förutsätter att man 1) ser på cynism i betydelsen beräknande i sina ambitioner och sin framförhållning och 2) en allmän livshållning som karaktären Lana Del Rey nihilistiskt använder i sin lyrik.

De redan nämnda Saint Etienne, som aldrig har varit i närheten av Lana Del Reys framgångsnivå, delar dessutom hennes kärlek till Phil Spector, The Beach Boys och girlgroups vars sånger alltid befinner sig i gränslandet mellan kitsch och totalt livsavgörande tonårsallvar.

Men det har gått 26 år sedan Saint Etienne gav ut sitt debutalbum.

Det har hänt väldigt mycket sedan dess.

Jag råkar bara vara tillräckligt gammal – samt lite för förtjust i de två artisternas snarlika tillvägagångssätt – för att kunna undvika parallellerna

Del Rey rekonstruerar smakfulla beståndsdelar ur pophistorien och monterar ihop dem på ett nytt sätt.

Många av hennes filter fanns inte ens 1990. Vare sig Sofia Coppolas filmspråk eller den ständiga morgonen därpå, som i rockgroupiedramat ”Almost famous” vars återerövring av Elton Johns ballad ”Tiny dancer” ofta gör sig påmind i Del Reys skapande, på hennes nya och fjärde album använder hon till och med titeln i sig. David Lynch och hans hovkompositör Angelo Badalamenti var 1990 ännu inte de inflytelserika legender de skulle bli.

Foto: Neil Krug

I hennes värld samsas en fascination för Charles Manson, Stevie Nicks, myten om Los Angeles (snarare än själva platsen), den fortfarande så förvånansvärt moderiktiga romantiseringen av rockfestivalen Coachella, The Joshua Trees lilla swimmingpool mitt ute i öknen samt häxkonstens estetik och egensinniga systerskap (eller självvalda utanförskap om man så vill).

Den sträcker sig hela vägen tillbaka till The Beatles i ”Tomorrow never came”, en duett med Sean Ono Lennon som lånar titeln från ”Tomorrow never knows” men versmelodin från George Harrisons ”Something” och ser till att berätta hur otrolig den här genetiska tråden tillbaka till pophistoriens födelse ändå är.

Ända sedan ”Video games”, Grants debutsingel som Lana del Rey för sex år sedan, hör hennes musik sommaren till.

Men det är inte en vanlig svensk sommar med röda knutar och ”Sommar i P1” med påtår i bersån. Det är en disigt glamorös och slött nihilistisk sommar, en årstid som ”drömmer om heroin”.

Drogromantiken, utlevd eller ej, som accessoar har alltid omgärdat rocken. Men det var mycket länge sedan den gjorde det så uttalat som hos Del Rey. ”Lust for life” är, enligt konstens flesta regler, alldeles för lång. Ibland pågår den bara. Men det finns, tror jag, en tanke bakom det också.

Har man ansökt om medlemskap i Del Reys klubb så vill man ju helst inte lämna den i första taget. Det är väldigt skönt att vara där och slippa öppna ögonlocken.

Lana Del Reys värld är ju betydligt mer tilltalande, alltid försiktigt medicinerad till ett lätt receptbelagt förmiddagslugn. Inte helt olikt som det ser ut i det där klassiska fotografiet av Faye Dunaway från 1977: hon är fortfarande vaken och i sin festblåsa från gårdagens Oscargala. Dunaway lyckas just där definiera nonchalant och medfödd elegans. Hon gör det vid en pool, med sin statyett för ”Network” redan nästan bortglömd på ett trädgårdsbord en bit bort.

Faye Dunaway 1977. Foto: Terry O'Neil/IBL

”Beautiful people, beautiful problems” är en sång som befinner sig just där, starkare än någon annan ögonblicksbild Del Rey har fångat. Som om det är hon som sitter på Dunaways plats men samtidigt själv står bakom kameran.

”Beautiful people, beautiful problems” råkar också vara en duett med Fleetwood Macs Stevie Nicks.

Det är en referens – och en hjältinna – som är perfekt vald för Del Reys syften att fortsätta bygga sin globala medlemsklubb.

Det är bara en låttext skriven av författaren Joan Didion som saknas för att Del Reys mission från fanklubb till världsomspännande sekt.

Men hon samarbetar också med rappare som Playboi Carti och ASAP Rocky, artister som för Del Reys huvudsakliga demografi skulle kunna vara från en annan planet. Det bidrar skickligt till helheten: det ena skulle inte fungera tillräckligt bra utan det andra. Hiphop-producenten Metro Boomins medverkan understryker den känslan ytterligare.

Hon jobbar ovanligt snabbt. Det innebär en utgivningstakt som snarare lånar från antingen forna tider eller hiphopens mixtapes.

Fyra album på fem år? Så gör man ju egentligen inte längre. Inte om man redan är en så etablerad artist. Bara möjligen om man har en liten och trogen publik som fortfarande köper ens verk på skiva och man ständigt turnerar på klubbar eller små teatrar för sin överlevnad.

Någon, jag har glömt vem, kallade Lana Del Rey kommersiellt agnostisk. Vad betyder det?

Det betyder att hon inte skriver eller spelar in låtar som tävlar med andra artisters verk i samma genre. Ty Lana Del Rey är sin egen genre.

Foto: Neil Krug

Man får söka sig utanför musiken för att hitta själsfränder. Emma Clines succéroman ”Flickorna” i sin Charles Manson-miljö är en sådan. När den publicerades förra sommaren undrade jag flera gånger om den ens hade skrivits om det inte vore för Del Reys krattning av manegen eller om de blott är medlemmar i samma klubb (eller, om man så vill, samma namnlösa sekt).

Att vara kommersiellt agnostisk betyder också att hon kan kalla in Max Martin som medkompositör på ett spår utan att det ens märks det minsta.

Lana Del Reys vision och värld – hennes klubb – är för stark, för okuvlig, för det. Den är en egen organism, idag i sig en egen marknad och ett – detta hemska ord – varumärke, som ingen utomstående kan påverka, kopiera eller stjäla.

Det är väldigt svårt att inte imponeras djupt av Lana Del Rey, en artist som vann över en hel värld och gjorde det med ren och skär rockideologisk övertygelse.