Lana Del Rey avslutade Way Out West med stjärnglans

Lana Del Rey uppträder på Way out West under lördagen. Foto: Thomas Johansson / TT

Lana Del Rey är en dryg kvart försenad när hon glider ut på Flamingoscenen för att avsluta årets Way out West. "Del Rey" står stavat i neon ovanför storskärmen som ramas in av blodröda sammetsgardiner. Första låten "Body Elelectric" sätter tonen med raderna "Elvis is my daddy, Marilyn's my mother, Jesus is my bestest friend". Videoskärmarna blandar svartvit Hollywoodglamour med springande hästar och stjärnfall i takt med att Del Rey avhandlar "Blue Jeans", "Born to die" och "White Mustang".

Lana Del Rey flyter fram med sin patenterade blandning av charm och nonchalans och hennes två dansare klädda i svart svajar på varsin sida av scenen. Under "Ultraviolence" projiceras bilder av Del Rey i en vit brudklänning inte helt olik den vita sommarklänning hon valt för kvällen. "Videogames" får publiken att sjunga med och Del Rey säger att hon längtat länge efter att spela låten precis här, men det är svårt att veta om det är helt genuint. Efter "Summertime sadness" går hon ner i diket med publiken för att ta en selfie med två lyckliga fans. Hon smiter dock av scenen redan innan sista låten "Off to the races" är färdig, utan att återvända.