I en video från tidigt 2017 står Lamix på parkeringen utanför P3 Guldgalan, efter att ha nekats inträde. "Next year we're gonna be here, Om du inte tror mig, vittna den här snapen" säger han då.

I år fick Lamix inte bara uppträda på galan – han blev även tilldelad utmärkelsen framtidens artist.