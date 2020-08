Lama löser drama under Portlands protester

Protesterna i Portland, Oregon, har lugnat ned sig de senaste dagarna och sammandrabbningarna med polis har minskat efter att de federala styrkorna dragit sig tillbaka.

Men även under de mest våldsamma protesterna bredde lugnet ut sig kring Caesar McCool, rapporterar Washington Post. Den sex år gamla laman arbetar, efter att ha pensionerats från en karriär som artistdjur, nu som terapilama eller "lamaktivist" och är känd under sitt mer talande namn “Caesar the no drama lama”.