Läkare slår larm: Sjukhus mörkar antalet IVA-platser

Det råder hård konkurrens mellan Stockholms sjukhus. När antalet coronasmittade patienter minskar har ett ”race to the bottom” satt igång, enligt flera läkare SvD har pratat med. För att kunna garantera att den hårt prövade personalen får semester ska sjukhusledningen på SÖS ha bett läkarna att rapportera in till regionen att man har färre IVA-platser varje dag, än vad man egentligen har bemanning för.

– Det som störde mig och många andra är att man drog ner på platser med ett sånt fulspel, säger en läkare vid SÖS IVA-avdelning.