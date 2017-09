Läkare hade missbrukare boende i sitt hem

En läkare skrev ut narkotikaklassade läkemedel till fyra patienter utan att det dokumenterades i patientjournalen. Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) är kritisk till läkarens agerande och ärendet utreds nu av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, skriver Värmlands Folkblad.

En av missbrukarna bodde hemma hos läkaren under några dagar, innan han föll ihop och avled på akuten. En annan var boende hemma hos läkaren under ett år. Han var inte läkarens patient när han flyttade in men listade sig hos läkaren och försågs med fyra olika preparat, något som inte noterades i patientjournalen.

Vi ett annat tillfälle skrev läkaren ut starka smärtstillande läkemedel till sig själv som han sedan gav till en vän som led av prostatacancer.

Annons X

Ivo är kritisk till att läkaren brustit i dokumentationen i de fyra fallen, och skrivit ut narkotikaklassade läkemedel till missbrukare. Den vill se att agerandet leder till tre års prövotid, något som läkaren har gått med på.