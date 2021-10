Lägre substansvärde för Kinnevik

Stenbecksfärens maktbolag Kinneviks substansvärde sjönk något under tredje kvartalet. Substansvärdet uppgick till 75,8 miljarder kronor, 273 kronor per aktie per den 30 september. Som jämförelse var substansvärdet 76,2 miljarder den 31 juni 2021.

Kinnevik redovisar en förlust före skatt på 317 miljoner kronor för tredje kvartalet 2021. Det kan jämföras med vinsten på 20,2 miljarder kronor motsvarande period föregående år. Resultatförändringen hänförs till att förändringen i verkligt värde av bolagets finansiella tillgångar minskade under perioden, vilket kan jämföras med att de ökade kraftigt motsvarande kvartal i fjol.