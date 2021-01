Några få år efter millennieskiftet hamnade jag flera gånger i väldigt små orter i skotska Fife. På den allra minsta av de två lokala pubarna uppträdde spridda delar av det lokala musikkollektivet Fence.

King Cresote, The Pictish Trail och UNPOC var några av Fence Collectives mest tongivande medlemmar. Men James Yorkston – då tillsammans med sin grupp The Athletes – var den som nådde längst med nästan provokativt lågmälda medel. Hans viskande musikalitet hade förmågan att transformera ett rum och människorna i det i vilken riktning han än önskade. Från renlärig brittisk folkmusik till modernaste folktronica i samråd med Four Tet.