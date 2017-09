Efter Sovjets fall var det många som trodde att västvärldens liberaldemokratiska modell slutgiltigt hade segrat, men ett par decennier senare är det uppenbart att modellen genomgår en kris. Den uråldriga konflikten mellan öst och väst har fått förnyad kraft, samtidigt som global samverkan vore alltmer akut.

Demonstration mot det upptrappade kärnvapenhotet i konflikten mellan USA och Nordkorea utanför Nordkoreas ambassad i Berlin. Foto: Britta Pedersen/IBL

Den 11 september 2002, årsdagen av terrorattacken mot World Trade Center, höll USA:s dåvarande utrikesminister Colin Powell ett minnestal vid Ground Zero, kratern mitt på Manhattan. Powell gjorde något som jag inte tror en svensk utrikesminister hade gjort i motsvarande situation. Han läste högt ur landets konstitution.

Greppet var effektivt, men det var inte nytt. Det användes, om man får tro den grekiske historikern Thukydides, 2433 år tidigare, av Atens ledare Perikles i det så kallade gravtalet, den mest berömda passagen i Thukydides verk om det peloponnesiska kriget 431–404 f Kr. Syftet var då att hedra de atenare som hade stupat i kampen mot Sparta ­under krigets första år. Vad är, frågar Perikles, hemlig­heten med Atens styrka? Svar: dess konstitution. Den ger makten åt de många, inte åt de få. Därför kan den kräva av medborgarna att de, när staten är hotad, uppbjuder allt de har av arete – skicklighet, mod, viljestyrka – till dess försvar. Demokratia, folkstyre, gör män – för det var ju män det handlade om i den atenska stadsstaten – modiga och hängivna, inte fega och beroende, säger Perikles.

Var det en slump att Powell använde samma grepp? ­Säkert inte. Ett centralt inslag i den amerikanska, och den västerländska, självbilden har varit synen på västerlandet som arvtagare till den atenska demokratin. Powell tillhörde en av de generationer som skolats in i en anglo­saxiskt färgad Stor Berättelse, en tuvhoppning mellan magiska ögonblick, från Perikles Aten över Rom, renässansen, Englands seger över den spanska armadan och dess ”ärorika revolution” till den amerikanska revolutionen och slutmålet: den moderna liberala demokratin.

Kritiker har påpekat att många element i den västerländska kultursyntesen – såsom militär erövring – förträngts. Den indiske Nobelpristagaren Amartya Sen har också syrligt påpekat att den grekiska samhällsmodellen faktiskt spreds österut först, och avsatte spår i Centralasien, medan den i århundraden var bortglömd i Europa.

Öst–väst-dikotomin har djupa rötter som tankefigur. Den röda tråden har varit västs syn på sig själv som ljust, harmoniskt, förnuftigt, fritt och demokratiskt, i kontrast till ett mörkt, kaotiskt, irrationellt, barbariskt och despotiskt öst. Islam och det muslimska Turkiet har sedan ­medeltiden fått inkarnera den hotfulla Andre (även om Turkiet också kunnat fungera som strategisk aktör i det europeiska maktbalansspelet).

Ryssland/Sovjetunionen har hängt på gärdsgården, pendlande mellan rollen som allierad eller åtminstone partner till väst (i Napoleonkrigen, andra världskriget och 1990-talets samarbete med Nato) och som fiende (under det kalla kriget och nu, alltmer, under Putin). Ambivalensen mellan å ena sidan en önskan att balansera och ut­göra en motkraft till väst, och å den andra att definiera in sig på den ”civiliserade” sidan finns också i den ryska självbilden. År 1999 försvarade en rysk utrikesminister Tjetjenienkriget med argumentet att det var ett bålverk mot asiatiskt barbari.

Under kalla kriget fungerade västbegreppet som ett transatlantiskt kitt. Det lyfte fram de värden som förenade USA med Västeuropa – demokratiska fri- och rättigheter, marknadsekonomi, respekt för rättsstaten. Den bipolära modellen stämde väl med den politiska verkligheten, två ideologiska block i konfrontation med varandra. Men när Sovjetsystemet kollapsade och ett enat och fritt Europa blev möjligt som politiskt projekt hamnade västbegreppet i kris. Framhävandet av en europeisk identitet och ett euro­peiskt kulturarv riskerade att försvaga de transatlantiska banden.

De amerikanska historikerna Francis Fukuyamas och Samuel Huntingtons bästsäljare ”Historiens slut och den sista människan” respektive ”Civilisationernas kamp” från början av 1990-talet kan läsas som två försök att rädda västbegreppet och dyaden USA–Europa. Fukuyama hävdade att västs liberaldemokratiska modell slutgiltigt hade segrat och skulle spridas över världen. Huntingtons tes var att motsättningen mellan den ”västliga civilisationen” och andra (den ”asiatiska” och den ”islamiska”) gick långt djupare än politik och ekonomi och skulle generera nya krig. Intressant är att Huntington såg Ryssland som en ”swing civilization”, som kunde finnas på bägge sidor.

I tio år såg det ut som om Fukuyama hade fått rätt. Men idag fylls internationella medier av dystra betraktelser om västs och den liberaldemokratiska modellens kris. Rysk revanschism under Putin underminerar den säkerhetspolitiska avtals- och sam­arbetsarkitektur som byggts upp i Europa efter det kalla kriget. Krigen i Irak och Afghanistan och kaoset i Libyen har skadat västliga makters trovärdighet. Organisationen Freedom House som i många år följd demokratiutvecklingen i världen skriver i sin rapport för 2016 att det var det elfte året i följd då demokratin gick tillbaka. Det handlar inte längre bara om att auktoritära ledare (läs Putin, Erdogan) skärper sitt förtryck. Nu utmanas etablerade demokratier inifrån, av ”illiberala” regimer och extremnationalistiska rörelser.

Det är stämningar som på ett kusligt sätt liknar dem som rådde i Europa runt första världskriget, då den tyske filosofen Oswald Spengler publicerade boken ”Väster­landets undergång”. Spengler såg det peloponnesiska ­kriget som det första tecknet på den västerländska civilisationens förfall. Thukydides hävdade att Aten förlorade kriget på grund av att dess demokrati degenererade och kidnappades av demagoger – onekligen en uppfattning som känns igen från debatten om Donald Trump och brexit. Spengler lyfte fram storheten i ickevästerländska högkulturer, som den indiska och den kinesiska. Också det klingar ganska likt dagens diskurs om Kinas och ­Indiens frammarsch mot en ekonomisk och politisk världsmaktsposition. Den som idag besöker det gigantiska templet Akshardam i Delhi erbjuds en båtfärd genom en hindunationalistiskt färgad version av den indiska ­historien, en tur som avslutas i ett rum med – triumfen är inte att ta miste på – citat av Spengler, den tyske filosofen Arthur Schopenhauer och den brittiske historikern Arnold Toynbee om den indiska civilisationens överlägsenhet. En av historiens många paradoxer är att Indiens regering, vars ledande parti präglas av hindunationalistisk ideologi, också har som mål att globalisera den ­indiska ekonomin.

Thukydides maktpolitiska analys har ingalunda gått ur modet. Den tillämpas fortfarande på nya tänkbara ­konflikter. En bok som enligt brittiska ­Financial Times ­ligger på alla världsledares nattduksbord just nu är ­”Destined for war: Can America and China escape the Thucydides trap?” (anmäld i SvD 16/8) av Harvardhistorikern Graham Allison. Allisons tes är att USA och Kina befinner sig på kollisionskurs och är på väg mot krig, om inte båda länderna vidtar svåra och plågsamma åtgärder för att undvika det. Det viktigaste av allt, skriver Allison, är att länderna förmår lösa sina inhemska problem. Han är orolig över demokratins tillstånd i USA under Donald Trump.

Vilka chanser har den liberaldemokratiska modellen att återhämta sig? En som tror att de finns är Bill Emmott, före detta chefredaktör för den brittiska tidskriften The Economist. I boken ”The fate of the West: The battle to save the world’s most successful political idea” (The Economist Books) hävdar han att nyckelfrågan är att återställa balansen mellan öppenhet/frihet och jämlikhet i västdemokratierna. Vad det framför allt handlar om är att begränsa inflytandet för starka ­intressegrupper, vare sig det handlar om banker och ­finansinstitutioner, storföretag, fackföreningar eller ­pensionärsorganisationer.

Finansinstitut utpekas som de största bovarna, men ­intrycket är att Emmott drar alla intressegrupper över en kam, oavsett om det handlar om megabanker och stor­företag eller om organisationer av medborgare i civilsamhället. Frågan är om det är rimligt att likställa företag med global räckvidd med medborgarorganisationer på nationell nivå. Den österrikiske historikern Walter Scheidel beskriver i boken ”The great leveler” fackföreningar som, historiskt sett, en kraft för ekonomisk utjämning.

I liberalen Emmotts ögon bär facken en stor del av ­skulden för framväxten av ett prekariat, en tudelning av arbetsmarknaden i säkra jobb och osäkra. Jämlikhet handlar för honom också om omfördelning från pensionärer till yngre, produktiva generationer. Den stora ­utmaningen, erkänner han, är att genomföra nödvändiga förändringar på ett sätt som inte skadar tilliten och sammanhållningen i samhället. Sverige är – främst på grund av 80- och 90-talens avregleringar och reformen av pensionssystemet – i hans ögon ett lyckat exempel.

Emmotts världsbild förblir öst–väst-dikotomins. Kapitlet om Kina, Indien och Iran har den talande rubriken ”Barbarians at the gates”. Den globala klimatproblematiken förbigås helt. Men jorden är bara en. Idag bygger Kina en modern järnväg längs den gamla sidenvägen, som för Asien närmare Europa. Indiens och Japans premiär­ministrar har tagit första spadtaget till ett höghastighetståg i det dynamiska nordvästra Indien. Ska vi kanske, som den israeliske historikern Yuval Noah Harari varnar i boken ”Homo deus”, oroa oss väl så mycket för vad som händer om Asiens giganter kopplar loss de metaforiska tredjeklassvagnarna, det vill säga sina fattiga befolkningar, från sina ambitiösa utvecklingsprojekt, som för en kommande öst–väst-konflikt?

Ulla Gudmundson Diplomat