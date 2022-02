Lagförslag: Provskrivare får kroppsvisiteras

Bakgrunden till lagförslaget är flera fall av uppdagat fusk i samband med högskoleprovet. Efter det att den så kallade högskoleprovsligan 2018 avslöjats med att ha sålt fuskpaket – med avancerad teknisk utrustning – till provdeltagare lät regeringen utreda möjligheterna till kroppsvisitation. Och nu går alltså regeringen vidare med ett lagförslag.

Den nya lagen innebär att in- och utpasseringskontroll under provdagen blir möjligt att genomföra. Den provskrivare som vägrar får inte komma in i provlokalen. Och vägrar provskrivaren att visiteras efter provet får den inte något provresultat – om det inte finns synnerliga skäl. Denne blir också portad från kommande prov de närmaste två åren - om det inte finns synnerliga skäl.