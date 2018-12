STRASBOURG. Theresa Mays besked på måndagseftermiddagen innebär att Storbritannien nu har gått från stor osäkerhet kring brexit, till fullständig kaos kring hur EU-utträdet ska gå till.

För den enkla sanningen är att ingen, absolut ingen, vet vad som kommer att hända fram tills britterna lämnar unionen vid midnatt den 29 mars nästa år. För att öka på antalet möjliga parametrar – som om det skulle behövas – kom dessutom EU-domstolen med ett besked på måndagsmorgonen som innebär att britterna inte behöver be övriga medlemsländer om lov för att dra tillbaka sin utträdesansökan. De kan alltså när som helst under de kommande dryga tre månaderna besluta sig för att inte lämna EU trots allt, och då är det bara för EU-kommissionen att riva det brev premiärminister May skickade till Bryssel i mars 2017.