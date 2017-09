Läget en utmaning för 70-årsfirande klädjätte

1947: Erling Persson återvänder från en resa i USA. I det stora landet i väst har han hittat inspirationen till att starta en affär som ska sälja damkläder. Butiken Hennes slår upp portarna i Västerås det här året och är startskottet på det som 70 år senare är ett internationellt företagsimperium.

1952: Företagets första butik i Stockholm ser dagens ljus. Två år senare får den sällskap av ytterligare en Hennes-butik. I slutet av årtiondet öppnar en Hennes-butik i de nybyggda Hötorgsskraporna.

1968: Erling Persson köper jakt- och fiskebutiken Mauritz Widforss och ändrar i och med det namnet på sina egna butiker till Hennes & Mauritz. Företaget börjar i och med förändringen även sälja herr- och barnkläder.

1974: Hennes & Mauritz blir H&M och företaget gör entré på Stockholmsbörsen. På 1960- och 1970-talen öppnar också de första butikerna utomlands. Norge är först ut, följt av Danmark, Storbritannien och Schweiz.

1982: Erling Persson lämnar över vd-rollen i företaget till sonen Stefan. Företaget börjar med postorder och under 1990-talet skapas det rubriker på alla sätt och vis då diverse supermodeller dyker upp på affischer runt om i landet.

2000: H&M:s första butik i USA invigs med pompa och ståt i New York. Under det nya millenniets första år inleder företaget uppmärksammade samarbeten med kända designers, bland andra Karl Lagerfeld, Versace och Stella McCartney.

2009: Efter att ha haft en dansk vd i form av Rolf Eriksen i nio år återgår H&M till att ha en Persson som chef. Stefans son Karl-Johan blir ny ledare.

2017: H&M firar 70 år som ett av Stockholmsbörsens största företag och ett av Sveriges mest kända varumärken. Klädföretaget har över 4 500 butiker världen över och anställer fler än 161 000 personer. H&M-gruppens omsättning uppgick till 223 miljarder kronor 2016.

Inte enbart framgångar:

H&M:s historia är kantad av guld och gröna skogar, men det finns även en lång rad skandaler som skakat företaget genom åren. Bland de mest frekventa de senaste åren är anklagelser om att företaget utnyttjar barnarbete i produktionsled.

2015 pekade Human Rights Watch ut H&M som ett av flera klädföretag som använder fabriker där barnarbete förekommer.

2011 kom också rapporter om att H&M, tillsammans med en rad andra stora klädmärken, producerade kläder med förbjudna kemikalier.