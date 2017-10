Joakim Lagergren ligger delad sexa halvvägs in i veckans Europatourgolf i Skottland. Tävlingen avgörs på tre banor – Kingsbarns, Carnoustie och St Andrews Old Course – och 25-årige Lagergren, som blev fyra i fjol, ligger åtta under par efter att ha behövt 67 slag på Kingsbarns.