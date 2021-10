Lagergren Europatourtvåa på St Andrews

Engelsmannen Willett, som vann US Masters 2016, har en svensk mamma och lyckades på sin 34-årsdag hålla undan till seger under avslutningsvarvet på klassiska St Andrews Old Course.

Under hela rundan jagades Willett – som inledde i tre slags ledning – av bland andra Joakim Lagergren. Den 29-årige stockholmaren gjorde fem birdies på de åtta första hålen, men sedan fick han det lite kämpigare. Efter 66 slag på sista rundan slutade Lagergren totalt –16 och delad tvåa med Tyrrell Hatton, två slag bakom Willett.