Dotterbolaget Swedwire är världsledande på produktion av väglina som används för ökad trafiksäkerhet och mötesavskiljning. Lagercrantz har totalt sett ett 50-tal dotterbolag där varje bolag är verksamma inom en specifik nisch.

Lagercrantz (122,40 kr) är en teknikhandelskoncern som utvecklar och säljer produkter inom en rad olika nischer. Bolaget benämner inte sig själva som ett handelsbolag, då de egna produkterna utgör cirka 55 procent av omsättningen.

Koncernen förvärvar kontinuerligt nya bolag. Målsättningen är 4–6 nya förvärv per år. Lagercrantz består idag av ett 50-tal dotterbolag som drivs decentraliserat under devisen frihet under ansvar.

Affärsidén är kort och gott att inom expansiva nischer erbjuda värdeskapande tekniska produkter och lösningar till företagskunder.

Kunderna återfinns framför allt inom kraftgenerering och eldistribution, elektronik, bygg/konstruktion, IT, transport och telekommunikation.

Verksamheten är indelad i fyra affärssegment: Electronics, Mechatronics, Communications och Niche Products. Största marknaderna är Sverige och Danmark som utgör drygt 50 procent av försäljningen.

Lagercrantz har cirka 1450 anställda och har varit noterade sedan 2001 då bolaget knoppades av från Bergman & Beving. Idag släpper bolaget rapporten för det första kvartalet (april-juni) i det brutna räkenskapsåret 2019/2020. Några siffror finns nedan.

Lagercrantz Q2 2019/20 Q2 2018/19 Omsättning 1015 Mkr 948 Mkr Tillväxt 7% 19% Varav organisk tillväxt 3% 6% Bruttomarginal 36,8% 36,2% Rörelseresultat (Ebita) 130 Mkr 113 Mkr Rörelsemarginal 12,8% 11,9% Vinst per aktie 1,21 kr 1,12 kr Rullande vinst per aktie 5,14 kr 5,05 kr

Försäljningen ökade med 7 procent i första kvartalet. 3 procent av dessa var organisk tillväxt. Under räkenskapsåret 2018/19 uppgick den organiska tillväxten till 7 procent jämförelsevis. De senaste fem åren har bolaget vuxit organiskt med ungefär 5–6 procent i snitt.

Den lägre organiska tillväxttakten förklaras enligt ledningen delvis av påskeffekten med färre försäljningsdagar i april samt färre projektaffärer. Även tillväxttakten i juni var något lägre än vanligt, men det är inte konstigt med lite variationer månad till månad.

Rörelsemarginalen före immateriella förvärvsavskrivningar (Ebita) steg till 12,8 procent (11,9). Förbättringen drevs av de förvärv som genomförts samt god utveckling inom Electronics och Niche Products.

Utvecklingen på respektive affärsområde följer nedan.

Lagercrantz affärsområden Q2 Electronics Mechatronics Communications Niche Products Omsättning 261 Mkr 288 Mkr 226 Mkr 240 Mkr Andel av koncern 26% 28% 22% 24% Tillväxt 13% 0% 1% 17% Rörelseresultat (Ebita) 28 Mkr 44 Mkr 27 Mkr 40 Mkr Ebita-marginal 10,7% 15,3% 11,9% 16,7%

Electronics uppvisade stabil tillväxt och rörelseresultatet (Ebita) steg till 28 Mkr (20). Bolaget Schmitztechnik GmbH som förvärvades i januari i år och säljer silkon-, gummi och industriella plastprodukter stod för ungefär hälften av resultatförbättringen.

Även Nisch Products utmärkte sig, där resultatet förbättrades med 9 Mkr till 40 Mkr. Nisch Products är det område som har högst marginalbild generellt.

Mer om respektive affärsenhet Electronics erbjuder specialprodukter inom inbyggnadselektronik, bildskärmar, ljus och IoT.

Mechatronics erbjuder elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och elektromekaniska produkter, kablage samt system för nödutrymning.

Communications erbjuder produkter, system, tjänster och support inom nätverksaccess, styr- och reglerteknik samt digital överföringsteknik.

Niche Products erbjuder produkter inom tillverkning och portionering av livsmedel, materialtransport, inredning till arbetsplatsen, butiken eller lagret, specialdörrar i plast, snöröjning och renhållning av landningsbanor samt galvaniserad stålwire till vägar, stolpar och jordbruk.

Lagercrantz strategi bygger enkelt uttryck på fyra ben.

Starka marknadspositioner i nischer. Dotterbolagen strävar efter att bygga starka marknadspositioner inom respektive nisch. Nischområdet definieras vanligtvis som ett kundsegment eller teknikområde och har ofta ett marknadsvärde mellan 200 Mkr till 1 miljard.

Höga förädlingsvärden. De egna produkterna är en viktig differentieringsfaktor för Lagercrantz mot andra traditionella handelsbolag. I dagsläget uppgår de egna produkterna till drygt 55 procent av försäljningen. Målsättning är att nå 75 procent inom några år. Detta syns tydligt i bruttomarginalen som ökat från 20 procent till över 36 procent de senaste 15 åren.

Tillväxtfokus. Ledningen stödjer dotterbolagen genom att utveckla strategier och affärsplaner, tillföra kompetens, kontaktnät etc.

Förvärv. Lagercrantz målsättning är att både växa organisk men också via förvärv. De förvärvade bolagen skall ha en beprövad affärsmodell med god intjäningsförmåga. Lagercrantz vill gärna även förvärva bolag som har en hög andel egna produkter.

Nedan följer en sammanställning över de förvärv som genomförts det senaste året.

Bolag Förvärvstidpunkt Omsättning Andel Schmitztechnik GmbH dec 2018 6,7 M Euro 90% Gammadata Instrument AB dec 2018 3,2 Mkr Inkråmet Dorotea Mekaniska AB april 2019 70 Mkr 100% OJ:s Vågsystem AB. maj 2019 10 Mkr Inkråmet G9 Landskab, Park & Byrum A/S juli 2019 42 M DKK 100%

Som syns i tabellen ovan, varierar storleken på de förvärvade bolagen betydligt. Ibland görs större förvärv när Lagercrantz expanderar in i en ny nisch. Tidvis sker mindre tilläggsförvärv för att få kontroll över någon produkt/teknik. Förvärven som genomfördes under de gånga kvartalet gjordes till ungefär 1 gånger (P/S) försäljningen.

Ledningen ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter framöver. Det går dock inte att komma ifrån att verksamheten påverkas av konjunktursvänjningar.

Lagercrantz försöker parera detta genom att adressera olika branscher och nischer där marknadsdynamiken skiljer sig åt. Att dotterbolagen drivs decentraliserat kan också ses som en styrka då de kan vara mer snabbrörliga för att försöka möta förändrad efterfrågan. Ingen enskild kund eller leverantör utgör mer än 5 procent av omsättningen i koncernen.

Lagercrantz Börskurs: 122,40 kr Antal aktier (miljoner): 67,7 Börsvärde: 8 282 Mkr Nettoskuld inklusive IFRS 16-effekt: 1 158 Mkr VD Jörgen Wigh Styrelseordförande Anders Börjesson SvD Börsplus huvudscenario 2018/19 2019/20E 2020/21E 2021/22E Omsättning 3 932 4 400 4 840 5 324 - Tillväxt 15,3% 11,9% 10,0% 10,0% Rörelseresultat 519 572 641 719 - Rörelsemarginal (Ebita) 13,2% 13,0% 13,3% 13,5% Resultat efter skatt 342 401 457 520 Vinst per aktie 5,05 5,90 6,80 7,70 Utdelning per aktie 2,50 2,90 3,20 3,50 Direktavkastning 2,0% 2,4% 2,6% 2,9% Avkastning på eget kapital 24% 24% 22% 22% Operativt kapital/omsättning 10% 16% 17% 18% Nettoskuld/EBIT 1,8 1,6 1,2 0,8 P/E 24,2 20,7 18,0 15,9 EV/EBITA 18,2 16,5 14,7 13,1 EV/Sales 2,4 2,1 2,0 1,8

* IFRS 16-effekt på nettoskulden var 142 Mkr.

Vi räknar med att Lagercrantz växer cirka 10 procent årligen de kommande åren (förvärv och organisk tillväxt). Samtidigt som rörelsemarginalen når 13,5 procent 2021 drivet av högre andel egna produkter. En multipel på 14 gånger rörelsevinsten ger en uppsida på ungefär 20 procent.

Risken, är som vanligt, för denna typ av ganska cykliska bolag att konjunkturen viker ned. Då är nedsidan relativt stor (pessimistiskt scenario). Förväntningar på att Lagercrantz fortsätter leverera är enligt vår mening relativt höga.

I det optimistiska scenario räknar vi med att Lagercrantz når sitt mål avseende egna produkter (75 procent av omsättningen) samtidigt som marginalen stärkts ytterligare. Då finns bra uppsida (optimistiskt scenario).

VD Jörgen Wigh äger aktier för cirka 100 Mkr motsvarande drygt 1 procent av kapitalet (2,85 procent av rösterna).

Börskollegan Indutrade rapporterade också räkenskaperna idag. Försäljningen föll 1 procent organiskt. Aktien är i skrivande stund ned 12 procent på beskedet.

Börsplus slutsats

Lagercrantz framstår som ett stabilt och välskött bolag med god historik. Bolaget har en hög andel egna produkter (drygt 55 procent) som dessutom förväntas växa som andel av totala omsättningen framöver. Samtidigt är det inte fel att vara försiktig då verksamheten är relativt cyklisk.

Aktien har gått starkt under 2019 och är upp cirka 40 procent. Använder vi en multipel på 14 procent gånger rörelsevinsten blir avkastningspotentialen 20 procent. Vi landar i ett neutralt råd.

Lagercrantz tio största ägare Kapital Röster SEB Fonder 13,44% 9,45% Swedbank Robur Fonder 9,69% 6,81% Didner & Gerge Fonder 9,09% 6,39% Lannebo Fonder 7,65% 5,38% Anders Börjesson & Tisenhult-Gruppen 5,58% 28,77% Fidelity Investments (FMR) 4,89% 3,44% Handelsbanken Fonder 4,55% 3,20% ODIN Fonder 3,93% 2,76% Lagercrantz Group AB 2,59% 1,82% Per Säve 1,99% 1,94% Källa: Holdings per den 190630

___________________________

Mejla oss gärna på borsplus@svd.se om du har förslag eller frågor.