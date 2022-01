Elpriserna kommer att hålla sig i de lägre sfärerna under torsdagen, enligt den nordiska elbörsen Nord Pool, som varje dag sätter priset inför morgondagen.

I södra Sverige, i elområde 3 och 4, där priserna brukar ligga högst, blir priset cirka 69 öre per kilowattimme (kWh). I norr, i elområde 1 och 2, ligger priset på 14 öre per kilowattimme under torsdagen.