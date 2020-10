Lag om minimilöner avfärdas av EU-majoritet

BRYSSEL Ett av de tunga löften som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gav i sitt första ”State of the Union”-tal för några veckor sedan — ett linjetal om synen på EU-samarbetet i stort och smått — var att redan under denna höst lägga fram ett lagförslag om minimilöner i hela EU.

EU-kommissionen skulle inte själv sätta lönenivåerna, utan snarare ta fram ett regelverk för hur de ska räknas ut i de 27 EU-länderna.