Lag mot walesiska levde kvar till 1993

Fråga: ”Den brittiske tronföljaren kallar sig prins av Wales, och landsändan i väster har länge varit mycket närmare knuten till England än det mer rebelliska Skottland har varit. När blev det så? För visst har också Wales varit självständigt?”

Dick Harrison: Under tidig medeltid var Wales uppdelat i självständiga småriken, vilka vuxit fram efter det att romarna dragit sig tillbaka. Något enat Wales skapades dock inte, även om ambitiösa försök gjordes, till exempel i mitten av 1000-talet. Splittringen gjorde det möjligt för anglonormandiska stormän, så kallade marcher lords, att lägga under sig betydande territorier, framför allt i söder. Tre walesiska riken – Gwynedd, Powys och Deheubarth – härdade ut längre än övriga, och i mitten av 1200-talet förenades de i ett furstendöme under Llywelyn ap Gruffudd, Gwynedds härskare. Under två krig på 1270- och 1280-talen krossades detta välde av den engelske kungen Edvard I. När walesarna gjorde revolt blev de brutalt nedkämpade. Det hårdhänta kuvandet av Owain Glyndŵrs allvarliga uppror i början av 1400-talet gjorde inte situationen lättare för walesarna.