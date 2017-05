Låg kunskap om risker efter könsstympning

Kvinnors underliv kan vara könsstympade på många olika sätt. Till exempel kan hela eller delar av klitoris, de inre eller yttre blygdläpparna kan ha tagits bort, eller sytts ihop. Det kan också vara att någon har stuckit eller skurit i klitoris.

Alla former av könsstympning är olagliga i Sverige.

Kvinnor som blivit könsstympade kan få ont eller känna obehag av att ha samlag eller att onanera. Kvinnorna kan få svårigheter att kissa, få svår mensvärk och har ärr som gör ont eller blir infekterade. Det kan vara svårt att bli med barn och förlossningen kan bli mycket komplicerad. En del kvinnor lider av psykiska besvär, akut stressyndrom och posttraumatisk stress efter ingreppet.

Alla kvinnor upplever inte besvär. Om ingreppet skedde när barnet var litet, och inte var omfattande, är det inte säkert att den vuxna kvinnan minns händelsen eller vet om att hon blivit könsstympad.

Omkring tre miljoner flickor per år utsätts för könsstympning. Socialstyrelsen räknar med att det finns omkring 38 000 könsstympade flickor i Sverige. 7 000 av dessa är under 18 år.

Könsstympning är en tusenårig tradition som utövas inom flera religioner, men inget skriftligt stöd finns för könsstympning i någon religion.

Källa: 1177 Vårdguiden, Socialstyrelsen, Unicef.