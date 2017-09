Laestadius blev Niemis egen deckare

Född: 1959 i Pajala.

Bor: I Pajala.

Bakgrund: Mikael Niemis mormor var same och hans far tornedaling, ett arv han menar har skänkt honom kraft och inspiration. Han växte upp i Pajala och började redan som femtonåring att skriva dikter och noveller. För säkerhets skull utbildade han sig till elteletekniker och hade flera olika jobb, bland annat som lärarvikarie, innan 1988 gav ut sin första bok, diktsamlingen "Näsblod under högmässan".

Mest känd för: "Populärmusik från Vittula", som var hans första vuxenroman, och renderade honom Augustpriset i den skönlitterära klassen år 2000.

Andra böcker i urval: "Med rötter häruppe" 1989, "Kyrkdjävulen" 1994, "Svålhålet" 2004, "Mannen som dog som en lax" 2006 och "Fallvatten" 2012.

Aktuell med: Romanen "Koka björn", vars titel syftar på den björn som man tror har tagit livet av vallpigan Hilda i boken. När björnen fångas och dödas bestämmer sig fångstmännen för att koka köttet.