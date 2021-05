Lady Gaga berättar om våldtäkt i dokumentär

Sångerskan och skådespelerskan har tidigare berättat att hon blivit våldtagen av en person inom musikindustrin, men berättar i dokumentären "The me you can't see" fler detaljer om händelsen och hur hon har påverkats av övergreppet.

– Jag var 19 år gammal och jag arbetade i branschen och en producent sade till mig: Ta av dig dina kläder, berättar hon i dokumentären.