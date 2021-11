Laddbart hackar: ”Finns en ryckighet”

Det blev inget nytt rekord för registreringen av laddbara personbilar under oktober. Totalt registrerades 19 960 nya bilar, en nedgång med 29 procent. Andelen laddbara bilar var 51 procent, att jämföra med 54 procent under september.

Antalet laddbara bilar – alltså rena elbilar och olika former av hybrider – var 10 157 under oktober, vilket var långt under noteringen för september (12 200) men också något under nivån för oktober förra året på 10 170.