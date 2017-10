Laddat på Fotografiska när höstsalongen startar

So sad to see you go.

Mattias Käll, f. 1977, Örebro

”Hur mycket mat slänger jag? Och varför? Under 2016 dokumenterade jag all mat vi slängde i familjen. På fest. På resa. Hemma. För att det blev gammalt. För att vi har dålig ordning. För att vi inte orkade... Det blev 332 bilder och intressanta diskussioner på Instagramkontot @soosadtoseeyougo.”

I sitt konstnärliga skapande arbetar Mattias ofta med frågor kring hållbarhet, människa och miljö. Han är yrkesverksam konstnär och illustratör.