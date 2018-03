I Lacostes höstkollektion står hållbarhet i fokus. Modemärket har för fösta gången, sedan starten 1933, bytt ut sin logotyp. Istället för den ikoniska krokodilen har man valt att sätta utrotningshotade djur på bröstet – som en grön javanoshörning eller kalifornisk kondor. Kollektionen består av totalt 1 775 pikétröjor och antalet tröjor som producerats i vardera serie motsvarar hur många djur som finns kvar av arten.

Anledningen är att modemärket stödjer organisation International Union for Conservation of Naure (IUNC) och kollektionen är ett sätt att uppmärksamma deras arbete. Samarbetet har fått namnet Save our species och ska pågå i tre år.

Tröjorna finns att köpa på Lacostes sajt och kostar 1 500 kronor styck. Här är en film om projektet.