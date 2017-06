Labourledaren kräver Theresa Mays avgång

Efter terrordådet på London Bridge riktar Labourledaren Jeremy Corbyn hård kritik mot premiärminister Theresa May. Foto: AP

Som huvudskäl anger Corbyn de nedskärningar inom brittisk polis som May ska ha varit ansvarig för under sin tid som inrikesminister. Theresa May ska ha ignorerat varningar om konsekvenser för nedskärningarna och borde aldrig ha minskat antal poliser, enligt Corbyn.

Det var vid 13-tiden på måndagen svensk tid som beskedet om Corbyns krav på avgång kom.

I det tal som Theresa May då redan hade hållit i Whitehall samma dag slog hon tillbaka mot Corbyns kritik när det gäller nedskärningar inom polisen. Hon uppmanade människor att syna Corbyns förflutna. Corbyn har tidigare alltid motsatt sig att förstärka polisens makt, enligt May.

En annan del av Corbyns kritik gäller en rapport från det brittiska inrikesdepartementet om terrorfinianisering, en rapport som Corbyn anser att May och hennes parti lägger locket på.

Efter lördagens terrorattack på London Bridge sade Theresa May att det krävs ”svåra och ofta besvärande samtal” för att bekämpa terrorismen.

Något som Corbyn i sin tur kritiskt refererade till i sitt eget tal på söndagen. Det verkligen krävs obekväma samtal, konstaterade han. Corbyn föreslår att man kan börja med samtal med Saudiarabien och andra Gulfstater, som han menar har finansierat och understött extremism. Det konservativa partiet Tories, som Theresa May leder, kritiserades förra året för att sälja vapen till Saudiarabien för flera miljarder pund.

– Det är inte bra att Teresa May har förtigit ett samband mellan utländsk finansiering av extremistgrupper, sade Corbyn, och uppgav att man på allvar måste försöka stoppa finansieringen av terrornätverk både när det gäller IS i Storbritannien och i Mellanöstern.

I förra veckan skrev Liberaldemokraternas utrikespolitiska talesperson Tom Brake till Teresa May och bad henne att förbinda sig att inte undanhålla rapporten.

Rapporten påbörjades i januari 2016 i syfte att undersöka finansiering av extremistgrupper i Storbritannien. Den skulle ha publicerats under förra våren men sades då vara ofullständig.

I måndagens The Times uppgav Liberaldemokraternas ledare Tim Farron att Theresa May nu hade ett val: att publicera rapporten eller att hålla den gömd.

Om Teresa May menar allvar med att man nu måste ta de obekväma samtalen, bör rapporten om terrorfinanisering inte hållas gömd, anser Corbyn.

På frågan om hon såg de tre terrorattackerna i Storbritannien i år som ett misslyckande från regeringens sida svarade Theresa May:

– Vi har utsatts för tre attacker. Men fem attacker har blivit stoppade.

På torsdag den 8 juni går Storbritannien till val. Tidigare såg det ut som om sittande Torypartiet skulle vinna, men den senaste tiden har Labour knappat in i opinionsundersökningarna.

Om Theresa May vinner valet har hon starkt mandat för utträdesförhandlingarna med EU. Labour går i sin tur till val bland annat på att höja skatter och Corbyn har sagt att han vill bygga en vettig relation med EU.