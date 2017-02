LaBeoufs Trumpverk byter plats

Shia Labeouf framför sitt verk, innan det stängdes. Arkivbild. Foto: Deepti Hajela/AP/TT

Anledningen var att museet ansåg att videoverket, där vem som helst kan ställa sig framför en kamera och säga "He will not divide us" (han kommer inte skilja oss åt), blivit en säkerhetsrisk.

Nu meddelar LaBeouf, Luke Turner och Nastja Säde Rönkkö, de andra konstnärerna bakom verket, att det numera återfinns på El rey theatre i Albuquerque, skriver Deadline Hollywood.

Shia Labeouf har tidigare gripits av polis, anklagad för att ha knuffat en man på platsen där verket stod.

"He will not divide us" installerades samma dag som Donald Trump installerades som president och tanken är att livesända i fyra år, under varande mandatperiod.