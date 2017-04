LaBeoufs konstverk skyddas av vakt

Shia LaBeouf (i röd mössa) framför "He will not divide us." Nu har hans nya konstprojekt stött på problem. Arkivbild. Foto: Deepti Hajela/AP/TT

I projektet #Alonetogehter har de isolerat sig varsin stuga i finska Lappland och under en månads tid är de enda människorna de har kontakt med museets besökare, via videolänk. Konstnärerna svarar genom att skriva och meddelandet visas för besökarna på en skärm i en stuga på Kiasma.

Några dagar efter invigningen av konstprojektet dök en grupp svartklädda män med "make America great again"-kepsar, samma sort som den Donald Trump bar under sin presidentkampanj, upp och störde de andra besökarnas kontakt med Shia LaBeouf och hans kollegor.

– De kommer för att hetsa och hota och störa i hopp om att skapa en reaktion, säger Shia LaBeouf.

Annons X

– De är ensamma och förbittrade.

Museet har inte kommenterat händelsen.

Konstnärstrion satte tidigare upp verket "He vill not divide us" utanför ett museum i New York, men museet ansåg att konstverket – där människor uppmanades att stå framför en kamera och säga "He will not divide us" (han kommer inte att skilja oss åt) – utgjorde en säkerhetsrisk. Bland annat greps Shia LaBeouf av polis framför verket, anklagad för misshandel efter ett bråk, men avskrevs sedan från utredningen.

Verket var planerat att pågå i fyra år – under Trumps första mandatperiod.

"He will not divide us" fick sedan ändra form och flytta flera gånger. Först till El rey theatre i Albuquerque och sedan till ett galleri i Storbritannien, där det i slutet av mars stoppades på inrådan av polis.