L: Tydligt att AF inte klarar sitt uppdrag

Vi får ibland frågan varför Liberalerna i förhandlingarna prioriterade att göra grundläggande förändringar av Arbetsförmedlingen. Svaret är ganska enkelt. Vi har en stor grupp individer som aldrig får ett första arbete. För att hjälpa dessa individer att få in en fot på arbetsmarknaden har vi en myndighet som får oerhört mycket resurser för att skapa möjligheter de annars inte hade fått. Det finns dock två problem. För det första är arbetslösheten bland de ungefär 300 000 individerna in princip cementerad, de får inte den hjälp de behöver. För det andra slösar samhället tiotals miljarder på insatser som uppenbarligen inte fungerar. Knappt 2 procent av jobben förmedlas via myndighetens personal.