L: Rena vinstkrav bakom Stureplansprojektet

Stureplanskvarteret kan och bör utvecklas, skriver Lotta Edholm och Björn Ljung.

DEBATT | STUREPLAN

I dag är Sturegallerian och kvarteren vid Stureplan en av Stockholms mest älskade miljöer. Gallerian och närområdet präglas i dag av ett levande stadsliv i princip dygnet runt. Frågan vi politiker bör ställa till oss själva är därför: Varför ska vi riva upp det och i stället bygga ett ”innerstadens Mall of Scandinavia”?

För oss liberaler syftar stadsbyggnadspolitiken till att utveckla stadslivet så att det kommer stadens invånare och besökare till gagn. För det behövs att vi, när vi initierar byggprocesser, samarbetar med engagerade fastighetsägare som förstår vad som tillför värden just där de verkar.

De ekonomiska intressena i dagens Stureplanprojekt kommer i stället från en ägare som inte har någon permanent representation i Stockholm, utan vars intressen tillvaratas av konsulter. Ägaren, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), är en Abu Dhabi-­baserad statlig investeringsfond som enbart är intresserad av projektet som en investering. Nya stora kontorsetableringar i ett av stadens mest attraktiva kvarter är ur ADIA:s perspektiv givetvis mycket intressant. Frågan är dock om Stockholms stad endast ska ha ADIA:s intressen för ögonen eller om det finns andra värden att bevaka?

Ett ”köpcentrum” med stadens finaste kontor kan säkert vara en bra utveckling på många ställen – men det är inte en god utveck­ling av det som i dag finns i Sturegallerian. Utvecklingen av Biblioteksgatan är ett utmärkt exempel på hur också Stureplan skulle kunna utvecklas på ett mer positivt sätt. Där blandas små butiker med ett myllrande folkliv. Vid sidan av det råder det ett stort behov av fler bostäder i Stockholms citylägen, där i dag hela kvarter domineras av kontor och därmed dör efter kontorstid. Därför driver Libe­ralerna att en fjärdedel av tillkommande yta i citylägena ska vigas åt bostäder.

Stureplanskvarteret både kan och bör utvecklas. Kvarteret skulle kunna innehålla fler bostäder och tillgängligheten skulle kunna förbättras. Idén att skapa en ny tunnelbaneuppgång direkt under kvarteret tycker vi är bra. Men det omdaningsprojekt som ADIA hittills har presenterat offentligt har varken bostäder, folklivet eller det småskaliga i ­fokus. Att skapa det nya kontors- och shopping­område de vill förutsätter stora rivningar, både av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och byggnader utan särskilt värde. Sammantaget är dessa rivningar så omfattande att de kommer lägga en blöt filt över området under lång tid framöver. Platsen blir en byggarbetsplats under minst sju år.

Omdaningen av Stureplanskvarteret får också stora konsekvenser för stadsplaneringen i resten av Stockholm. Samtidigt som stadens stadsbyggnadskontor och ADIA slår knut på sig själva för att konstruera en ”acceptabel” rivning och påbyggnad av redan fungerande stadskvarter i city tar det enormt lång tid att få spaden i marken med andra projekt, som skulle kunna tillföra nya värden och skapa nödvändiga tillskott av bostäder, attraktiva arbetsplatser, handelsplatser och platser där människor vill mötas.

Resultatet blir också att det läggs betydande planeringsresurser för att försöka tillmötesgå vad som egentligen är rena vinstkrav, och som inte har något att göra med den stads­utveckling som Stockholm är i behov av och som vi vill lägga vår energi på.

Mot bakgrund av detta är det enkelt för oss liberaler att landa i vår hållning till Stureplansprojektet. Så som det nu planeras kommer vi liberaler att säga nej. Och vi uppmanar stadsbyggnadsrådet Roger Mogert (S) att göra detsamma och i stället prioritera det som Stockholm och stockholmarna behöver – fler bostäder i cityläge, mer levande och trygga stadsmiljöer – i stället för en handels- och kontorskoloss i city.

Lotta Edholm (L)

oppositionsborgarråd och gruppledare i Stockholm

Björn Ljung (L)

gruppledare i Stockholms stadsbyggnadsnämnd

