L: ÖB pressas att inte säga hela sanningen

Liberalernas försvarspolitiske talesperson Allan Widman. Foto: Anders Wiklund/TT

Hans Wallmark, Moderaternas försvarspolitiske talesperson, reagerar på ÖB:s besked om att det saknas miljarder i samband med att försvarsmakten presenterat sitt budgetunderlag till regeringen.

– Jag är inte förvånad, det han pekar på är ett antal materielprojekt med kostnadsfördyringar man har varnat för. Ska man säkra det försvarsbeslut som finns behövs ett kapitaltillskott på 6,5 miljarder till 2020. Vill man slå vakt om det inriktningsbeslut vi fattat finns anledning att följa ÖB:s rekommendation, säger Hans Wallmark.

Man vill ogärna att ÖB talar om hela sanningen.

Moderaterna vill liksom övriga oppositionen se mer pengar till försvaret.

– Jag vill se mer pengar, både givet ÖB:s underlag och det säkerhetspolitiska läget. Det finns anledning att med stort allvar ta del av budgetunderlaget och jag utgår från att försvarsministern också tar det på stort allvar, säger Hans Wallmark.

Han talar om att det behövs satsningar här och nu, och pekar på att områdena – som utbyggd försvarsunderrättelseverksamhet, fler fordon och mer övningar – som ÖB nämnde fanns med på en hemlig lista till regeringen låter rimliga.

ÖB talar om en minskad förmåga efter 2020, men sker detta redan nu enligt dig?

– Jag menar att vi måste göra satsningar här och nu, sedan finns all anledning att se vad vi måste göra inför och vid nästa försvarsbeslut och M gav ett väsentligt bidrag redan i januari om hur vi ska säkra försvarsbeslutet men också öka vår förmåga här och nu, säger Wallmark.

Allan Widman, Liberalernas försvarspolitiske talesperson, säger att det i ÖB:s besked finns en viss osäkerhet kring vilka nivåer som krävs för att bibehålla försvarsförmågan.

– Min bedömning är att ÖB och försvarsmakten är satt under press av regeringen, man vill ogärna att ÖB talar om hela sanningen, det blir ett lite otydligt budskap, men summerar man blir det uppenbart att att det behövs 15–20 miljarder till under beslutsperioden. Han är satt under politisk press att inte berätta hela sanningen, säger Allan Widman.

ÖB säger att man klarar sina åtaganden till 2020...

– Det kommer man ju inte, man konstaterar att urholkningseffekten enbart är 6,5 miljarder under de tre år som är kvar. ÖB kommer som han beskriver det tvingas flytta på annat.

Om inget tillförs under nuvarande period – hur beskriver du Sveriges försvarsförmåga?

– Kan vi inte leverera det som riksdagen beslutade om för två år sedan blir det omöjligt att bygga vidare på ett större svenskt militärt försvar som jag tror att alla partier är överens om behövs.

Oppositionen kräver mer pengar. Vad händer nu?

– I försvarsberedningen kommer jag försöka nå en enighet om att föra till mer pengar, krävs pengar redan nu i år i samband med vårpropositionen.