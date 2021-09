”L kräver något som vi redan har föreslagit”

Anstånd med att betala in skatte­betalarnas pengar var en åtgärd som kom på plats tidigt i pandemin och som har räddat jobb och företag, en mycket viktig åtgärd enligt oss social­demokrater. Liberalernas debattartikel om anstånden innehåller ett stort antal frågetecken. Genom krisen har regeringen skruvat på anstånds­reglerna utifrån händelseförloppet. Av de cirka 55 miljarder kronor som företag har fått anstånd med, är cirka 30 miljarder kronor fortfarande kvar att betala in. Den 5 februari 2021 trädde nya bestämmelser i kraft som innebär att anståndstiden kan förlängas med ett år. Det medför i och för sig att ett stort antal anstånd väntas upphöra under våren 2022 med gällande regler, det vill säga två år efter att möjligheten till tillfälliga anstånd genom pandemin infördes.