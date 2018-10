Kyrkan som klarade sig undan stilpoliserna

Strängnäs domkyrka särskiljer sig genom att vara den enskilda svenska domkyrka som bäst har bevarat sitt medeltida utseende. Våra övriga gamla katedraler – Lund, Uppsala, Linköping och Skara – utsattes under 1800-talet för genomgripande ombyggnationer, i regel signerade Helgo Zettervall, som syftade till att återskapa medeltida stilideal som i själva verket aldrig varit lika helgjutna som de blev efter 1800-talets restaurering. Strängnäs är det lyckliga undantaget. Här har 1800-talets historieromantiska vurm varit mycket skonsammare mot interiör och exteriör. 1907–1910 års restaurering, under ledning av Fredrik Lilljekvist och Sigurd Curman, räknas som en milstolpe för antikvariska restaureringsprinciper i Sverige. De tillägg till den ursprungliga kyrkan som gjorts under seklernas gång visades tillbörlig respekt istället för att obarmhärtigt rensas ut i stilrenhetens namn.

Domkyrkan byggdes i tre skepp mellan ca 1260 och 1340-talet på platsen för en äldre träkyrka, som troligen varit byggd i stavkyrkoteknik. Det viktigaste materialet var tegel, något som vid denna tid ännu var tämligen ovanligt i Sverige. Under påföljande sekler fick katedralen betydande tillbyggnader. Ett flertal sidokapell i söder byggdes i slutet av 1300-talet och början av 1400-talet, och mellan 1420-talet och 1440-talet restes det lika höga som bastanta tornet i väster, som än idag dominerar Strängnäs silhuett. En sakristia och ett treskeppigt, polygonalt högkor med stjärnvalv och koromgång byggdes i mitten av 1400-talet, varefter kyrkan fick ytterligare sidokapell. Tornhuven är ett betydligt senare tillskott, uppsatt på 1740-talet.