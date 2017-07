Begreppet cool har sina rötter i 1930-talets afroamerikanska jazzkultur, där det stod för individuell stil och karismatisk självkontroll men också uttryckte missnöje med det rasdiskriminerande amerikanska samhället. En ny bok skildrar ett föränderligt begrepp som varje ny generation lyckats göra till sitt.

Lester Young Foto: IBL

Nya ord fungerar ofta som tidsmarkörer och vittnar om vad som tagit sig in i vardagen. De återspeglar ett behov av namn och etiketter på företeelser eller tankemönster som inte funnits tidigare. Under 1950-talet gör ”snabb” karriär som nyckelord. Allt upplevs gå fortare och fortare för varje år. Livstempot accelererar och snabbhet blir modernitetens epicentrum. Redan i decenniets början introduceras uttrycket ”snabba på” och blir ett mantra. Sedan följer ord som snabbköp, snabbkaffe, snabbkassa, snabblunch och snabbis. Tidsandan blottläggs och signalerar en era då fart har förtur.

Att nya ord på detta sätt synliggör aktuella fenomen och föreställningsvärldar är också utgångspunkten för professor Joel Dinerstein i ”The origins of cool in postwar America” (The university of Chicago press). Författaren lägger örat mot efterkrigstiden och vrider och vänder på det svårbestämbara begreppet cool.

Traditionellt sett har modeord en relativt kort livslängd. Men trots att cool har mer än åttio år på nacken används det fortfarande och bubblar i vårt medvetande. Ordet tycks vara tillräckligt abstrakt och flexibelt för att då och då kunna korrigeras och laddas med alternativa betydelser. Samtidigt är det svårfångat och skiftande i sina associationer: en sorts symbolisk matris med referenser till stämning eller attityd. Ibland en kliché men oftast en komplimang. Översättningar har inte heller varit nödvändiga för att ge begreppet global räckvidd.

Annons X

Dinerstein behöver åtskilliga sidor för att bena ut den komplexa och mångtydiga termen. Ursprungligen förknippades den med en lugn och avspänd jazzstil, liksom en samlad, behärskad och självsäker attityd. I direkt översättning betyder ordet sval eller kylig. Rötterna finns i 1930-talets afroamerikanska jazzkultur och Lester Young var först med att använda ordet som anspelning på sinnesstämning. Saxofonistens ”I’m cool” eller ”that’s cool” refererade till en unik individuell stil och karismatisk självkontroll. Begreppet användes synonymt med autenticitet, oberoende och integritet i kontrast till det konforma och konventionella.

Youngs spelstil uttryckte sinnesnärvaro och det coola budskapet förstärktes av ett strategiskt användande av solglasögon – på scenen, utomhus eller inomhus, dag som natt. De mörka brillorna var inget slumpmässigt val utan fungerade likt en mask för att avleda blickar, skapa mystisk atmosfär och visualisera gåtfullhet. Intellektuellt handlade det om uppkäftig distans.

Men attityden speglade inte bara en sinnesstämning utan också motstånd med politiska förtecken. Den uttryckte missnöje med att behöva dölja uppriktiga känslor och att le mot det rasdiskriminerande amerikanska samhället. Samtidigt fanns en strävan efter erkännande och konstnärligt självförverkligande. Känslor av smärta förvandlades till en dynamisk kraft som avskärmade de svarta från den fientliga vita blicken. Dessutom var jazz i allmänhet antitesen till alla former för kollektiva ideologier eftersom artistisk frihet utgjorde musikens grundförutsättningar. Genren uppfattades i många sammanhang som omstörtande och förbjöds också i Nazityskland och Sovjetunionen.

James Dean Foto: IBL

På ett plan handlar begreppet cool om trots, fast med värdighet. Den socialt utmanande attityden signalerade nonchalans istället för lydnad, subversiv slang istället för verserad vältalighet och känslomässig distans istället för falsk vänlighet. Ordet blev en identitetsmarkör för en samhällelig och kulturell protest mot medelklassens normer och värderingar, mot framgångsmyten och teknologiska framsteg. Med imponerande vingbredd fungerade cool som paraplyterm för alienerade hållningar och som en strategi för att upprätthålla självaktning mot förtryckande auktoriteter. Budskapet var enkelt: Du äger mig inte och kommer aldrig att äga mig.

Hållningen kom senare även att handla om att kväva en vilsenhet i skuggan av andra världskriget. I en tid av rädsla för kärnvapenkrig och traumatisering efter Förintelsen signalerade cool fattning och sinneslugn. Samtidigt började många ifrågasätta övergripande världsföreställningar: Gud, kristendom, civilisation, nationalism och idéer om rasmässig överlägsenhet. Attityden kan därför också ses som ett försök att i en tid med misslyckade ideologier återfå krafterna genom att prioritera individualitet som ett uttryckssätt för avspändhet.

Jazzen blev en starkt växande subkultur, inte minst i New York. Musiken fick snabbt genomslag och det coola välkomnades med entusiasm av konstnärer, författare, intellektuella, bohemer och senare ungdomskulturen. Det handlade inte längre bara om cool jazz utan attityden kom till uttryck inom olika kulturella sfärer. I film noir synliggjordes den i privatdetektivens världströtta stoiska hållning och en integritet som hotade både polis och uppdragsgivare. I existentialistisk fiktion undertryckte den opartiska berättarrösten våld och sexuell åtrå för att framhäva illusionen av känslomässig självkontroll. Författare som Norman Mailer och Jack Kerouac försökte utveckla en filosofi med begreppet som bas. Och på den amerikanska västkusten fick det regional förankring: Cool California.

Populärkulturens ikoner bidrog i hög grad till att profilera och marknadsföra fenomenet. Lester Young följdes av Miles Davis och Chet Baker. Begreppet cool spred sig också tidigt till det vita USA och Västeuropa. Med filmen ”Casablanca” (1942) blev Humphrey Bogart ett globalt varumärke för det coola och förkroppsligade en ny amerikansk mansroll, den moraliska rebellen och ensamvargen. Albert Camus beskrevs som en yngre Bogart, körde under 1950-talet svart Citroën på Paris vänstra strand iklädd gangsterkostym under trenchcoaten.

Marlon Brando och James Dean bar läderjackor och körde motorcyklar, två attribut som förknippades både med begreppet cool och abstrakta ideal om frihet och frigörelse. Dean framstår fortfarande som den främsta kultbilden för cool enligt Dinerstein, en arketyp för mottot lev hårt och dö ung. Att det sena 1950-talet fortfarande betraktas som startpunkten för ungdomskulturen förklarar Deans kulturella livskraft än i dag. Skådespelarens tidiga död leder dessutom associationsbanorna vidare till Janis Joplin, Jim Morrison och Kurt Cobain. Under 1960-talet erövrade och monopoliserade den nya generationen den betydelsebärande termen som laddades med nytt innehåll. Distans ersattes med engagemang och deltagande. Cool blev Lingua franca för motkulturens vita ungdom, vilket kan avläsas i populärkultur, mode och livsstil.

Under 1980-talet omförhandlades ånyo begreppet. Nyliberalismen och omvärderingen av synen på materiella värden satte också avtryck i den kulturella sfären. Cool lösgjordes från sin ursprungliga betydelse men bevarade likväl associationerna till individuellt uppror och antiauktoritärt beteende. Auran levde kvar och ordet framstod fortfarande som attraktivt men förlorade i viss mån sin koppling till en alternativ livssyn. I 1990-talets Silicon Valley användes cool som en ironisk term.

Nina Simone Foto: IBL

Den coola attityden framstår huvudsakligen som en manlig efterkrigstidsstil och estetik. De aktuella konstnärliga genrerna dominerades av män och Playboy smickrade sina läsare genom att kalla dem ”cool cats”. Likväl fanns coola kvinnor som Billie Holiday, som äntrade scenen med behärskat lugn och en dansares ståtliga och värdiga elegans. Simone de Beauvoir fick liknande status liksom senare Nina Simone.

Varje generation formulerar nya tolkningar och varianter. Tidsandan är en viktig medproducent. Likt en kameleont som ändrar färg för att anpassa sig till omgivningen följer cool rådande trender. Betydelser och associationer formas i den omedelbara samtiden. Andemeningen är emellertid mer eller mindre intakt. Begreppet fungerar ännu som markör för uppror, karisma och stilmedvetenhet. Många söker också magiska ritualer och symboler som förknippas med det mytiska ordet. Trots en lång resa på tidsaxeln har det fortfarande resonans och hög status även om det tappats på konstnärlig djärvhet och vision. De positiva associationsbanorna har emellertid lett till inflation och cool används numera ofta slentrianmässigt. Det har blivit ett lösenord som öppnar dörrar åt alla håll.

Frågan är förstås varför ordet och därmed attityden fått så starkt fäste. Många av den svarta jazzkulturens slanguttryck försvann snabbt. Att cool inte hamnade på historiens skräphög förklarar Dinerstein med att begreppet anknyter till omedvetna uppfattningar, idealistiska förhoppningar, undertryckt rädsla och historiska undanflykter.

Synfältet kan emellertid vidgas. Den afroamerikanska jazzkulturen tycks ha träffat en central åder i den västerländska kulturen, identifierat en stämning, en känsla och ett nytt sätt att vara med hjälp av ett slagkraftigt och suggestivt ord. Kanske hade känslan funnits länge, legat latent och mognat successivt. De svarta jazzmusikerna tillhörde en missgynnad grupp, vilket möjligen förklarar varför de satte ord på fenomenet. Det handlade om skickliga och hyllade artister som gjorde karriär och likväl diskriminerades på grund av hudfärg. De reagerade i sin tur mot förtryckande sociala normer, inte genom att göra uppror utan med en obesvärad stil och distanserad hållning.

Andra grupper reagerade på likartade sätt mot samhällets orättvisor och avigsidor, mot hyckleri, moralism, korrupt politik och blind tro på teknologins framsteg. Ordets och attitydens utbredning och genomslag ska ses i det perspektivet. För att uttrycka det grovkornigt: Cool istället för uppror. En sådan strategi fick dessutom tidigt solitt fäste i populärkulturens scenografi.

Kim Salomon Professor em i historia vid Lunds universitet