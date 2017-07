Kylig start på glass-säsongen

I det gamla Kina och i romarriket åt folk isglass.

Glass gjord på vispgrädde serverades vid franska och italienska hov på 1600-talet. Ordet är importerat från franska "glace" som ursprungligen betyder is.

Svensken äter ca 10,4 liter glass per år. I Europa äter bara norrmännen mer: 10,8 liter glass/person/år.

Inom EU säljs 2,2 miljarder liter glass per år till ett värde av 9 miljarder euro. Europén äter i genomsnitt 6,8 liter glass per år.

2010 såldes i Sverige 80 313 liter glass. Mest glass såldes i: Tyskland (584 101) Storbritannien (442 705) och Frankrike (442 023).

EU exporterar mest glass till Schweiz, Kina och Ryssland. Saudiarabien växer stort som exportland.

Källor: Nationalencyklopedin, Euroglace