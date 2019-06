Kylie summerar karriären – men är inte färdig

Det började i Australien för 32 år sedan, när Kylie Minogue släppte Little Eva-covern "The loco-motion". Låten blev en hit i hemlandet, men det skulle dröja ett år och ett album innan Europa började sjunga med i hennes musik – bland annat på grund av låten "I should be so lucky".

2001 kom jättehiten "Can't get you out of my head", men Minogue har varit aktiv hela 2000-talet. Senast med den countrypoppiga plattan "Golden" från 2018, som spelades in i Nashville.